Lo que sabemos de las declaraciones que buscan eliminar el voto de la mujer en EU, Erika Kirk y las ‘Tradwife’

Aunque parecieran conceptos distintos, en su narrativa están entrelazados; desde hace un par de semanas las declaraciones de mujeres que acudieron a la Cumbre de Liderazgo Femenino (Women’s Leadership Summit 2026), celebrada en San Antonio, Texas, ha puesto en el foco público una controversial propuesta para el ecosistema político estadounidense. Durante el encuentro organizado por Turning Point USA, fundación dirigida por Erika Kirk, quien asumió el liderazgo tras el asesinato de su esposo, Charlie Kirk, en septiembre de 2025, las ponentes y asistentes se posicionaron a favor de eliminar el voto individual de las mujeres para reemplazarlo por un modelo de sufragio representativo por cada grupo familiar, así como coincidir que el derecho fuera emitido por su pareja.

“VOTO POR HOGAR”, RETRASO A LOS DERECHOS DE LAS MUJERES La propuesta “voto por hogar” o “household voting”, como fue popularmente conocida, plantea que, a través del fortalecimiento de la unidad familiar, se emita un sufragio representativo por cada grupo y no por cada uno de los integrantes de la familia, donde el varón asumiría la jefatura política absoluta del hogar, votando en representación de su pareja e hijos al considerar que el matrimonio constituye una sola entidad. Mientras que para las mujeres solteras, las promotoras señalaron que podrían ser representadas en las urnas por su padre, un hermano u otro familiar masculino. Justificando que la renuncia a los derechos civiles individuales se justifica si permite avanzar hacia un sistema político marcadamente conservador y alcanzar objetivos como la prohibición total del aborto en territorio estadounidense. La propuesta está respaldada bajo el movimiento ‘Tradwife’ (esposa tradicional), junto a figuras relevantes de la tendencia entre mujeres conservadoras como Savanna Faith Stone. “Mi sistema del voto ideal sería un voto por familia, un hogar, un voto. El esposo sería quien decidiera en última instancia, pero creo que los dos deberían compartir las mismas opiniones políticas y religiosas. No creo que eso sea renunciar a tu poder”, dijo la influencer en The Pocketodcast en agosto de 2025. ¿EL VOTO FEMENINO EN EU CORRE RIESGO? Ante el eco alcanzado por estas posturas en las plataformas digitales, especialistas en materia jurídica han precisado que el derecho al voto de las mujeres en Estados Unidos continúa plenamente protegido y vigente. De acuerdo con el texto de la Constitución de los Estados Unidos (que puede ser consultado en los Archivos Nacionales del Gobierno estadounidense), la Decimonovena Enmienda, ratificada formalmente en 1920, prohíbe de manera estricta que el Gobierno federal o los estados restrinjan o nieguen el derecho al sufragio por razones de sexo. Por lo tanto, los analistas legales aclaran que las afirmaciones vertidas en el evento corresponden a posturas ideológicas promovidas por particulares y no a una iniciativa o reforma legislativa oficial. Para los defensores de los derechos civiles, la retórica de Turning Point USA ignora el desgaste físico e intelectual de los movimientos sufragistas de los siglos XIX y XX. Históricamente, la obtención del voto femenino no fue una concesión institucional benévola, sino el resultado de manifestaciones, encarcelamientos y huelgas de hambre forzadas que transformaron la arquitectura jurídica global, permitiendo a la población femenina el acceso a la educación superior, a la propiedad privada y a la patria potestad de los hijos.

¿QUÉ SON LAS TRADWIFE? EL MOVIMIENTO QUE PROMUEVE ROLES DE GÉNERO El término ‘Tradwife’ es una abreviación de “esposa tradicional”. El concepto comenzó a difundirse masivamente con un trend de TikTok en el que las usuarias compartían videos demostrando su desempeño en las labores domésticas para satisfacer las necesidades de su esposo. Acompañado de un estilo de vida inspirado en los años 50, donde las mujeres vestían de manera femenina con vestidos de amplia caída y se dedicaban principalmente a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos, mientras los hombres se encargaban de trabajar fuera de casa. Las ‘Tradwife’ son mujeres que eligen ser amas de casa y vivir con roles de género tradicionales, principales exponentes como la influencer @esteecwilliams enfatizó que su elección no contradice los logros del movimiento feminista, sino que es una decisión personal que muchas mujeres toman de forma voluntaria. Intenta vender el trabajo del hogar de una forma glamurosa y conveniente para las mujeres, dejando de lado las desigualdades que existen en este rubro de la población, las amas de casa. Consideran que llevar este estilo de vida “tradicional” debe coincidir con que el hombre perciba un ingreso suficiente para mantener a una familia de clase alta. En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 56.6% de la población es de clase baja (con ingresos entre 4 mil a 9 mil pesos), mientras que el 42.2% pertenece a la llamada clase media (con ingresos de 9 mil a 50 mil pesos), siendo tan solo el 1.2% de la población de clase alta (con ingresos superiores a los 100 mil pesos mensuales). Por lo tanto, esta tendencia se vuelve casi imposible de seguir para miles de mujeres que ahora colocan un peso extra sobre sus esposos y añaden una ideología aspiracionista a la que no se puede llegar.

¿QUIÉN ES ERIKA KIRK? Erika Kirk (nacida bajo el nombre de Erika Lane Frantzve) es una empresaria, pódcaster y figura pública de la derecha estadounidense de 36 años. Creció en el seno de una familia católica muy unida y desde la adolescencia comenzó a involucrarse en actividades comunitarias, fundando en el estado de Arizona la organización sin fines de lucro Everyday Heroes Like You, orientada a recaudar fondos para pequeñas obras de caridad. La visibilidad pública de Erika Kirk aumentó significativamente a partir de su participación en certámenes de belleza, logrando obtener el título de Miss Arizona USA en el año 2012 y compitiendo posteriormente en el concurso nacional Miss USA. Al concluir esa etapa, inició una faceta como emprendedora y líder espiritual en plataformas digitales, donde condujo el pódcast “Midweek Rise Up”, un espacio centrado en enseñanzas bíblicas. De manera paralela, impulsó proyectos comerciales y religiosos como la marca de ropa Proclaim Streetwear y la iniciativa de estudio diario de las Escrituras denominada Bible in 365. En el año 2019, inició una relación sentimental en la ciudad de Nueva York con el activista político Charlie Kirk. La pareja se comprometió en diciembre de 2020 y contrajo matrimonio el 8 de mayo de 2021 en Scottsdale, Arizona, en una recepción celebrada en el hotel Fairmont Scottsdale Princess que coincidió con el noveno aniversario de la fundación de Turning Point USA.

A partir de su enlace conyugal, Erika Kirk comenzó a acompañar con frecuencia a su esposo en sus giras públicas de debates por diversas universidades de los Estados Unidos. El rumbo de su carrera política cambió radicalmente tras el ataque armado ocurrido en el campus de la Universidad del Valle de Utah, donde Charlie Kirk fue asesinado por un sospechoso identificado como Tyler Robinson. Ante el suceso, la dirigencia de Turning Point USA aprobó por unanimidad el nombramiento de Erika Kirk como la nueva directora ejecutiva (CEO) y presidenta del consejo directivo de la organización sin fines de lucro. Al asumir el mando, Erika Kirk publicó una carta donde prometió continuar con la labor de la entidad, afirmando que el intento de destruir la obra de su cónyuge representaba una oportunidad para hacer la estructura más fuerte y duradera. EL DEBATE EN INTERNET QUE GIRA ALREDEDOR DE LAS ‘TRADWIFE’ La tendencia ‘Tradwife’ ha generado un amplio debate en la red. Por un lado, hay quienes defienden la elección de estas mujeres de vivir de acuerdo con roles de género tradicionales, argumentando que se trata de una decisión personal y válida. Por otro lado, muchos internautas critican esta tendencia, señalando que detrás de los videos aparentemente inofensivos se esconde una minimización del papel de las mujeres en la sociedad. Los detractores argumentan que este contenido promueve ideas de sumisión y refuerza estereotipos de género, al reiterar que el papel principal de las mujeres es ser madres y encargarse del hogar. Además, algunos críticos han notado un tono infantil en los videos de las ‘Tradwife’, donde las mujeres a menudo hablan y actúan de manera sobreprotectora con sus esposos, casi como si fueran niños. Esto ha generado una serie de memes y comentarios en línea, sugiriendo que los hombres buscan en sus parejas el cuidado maternal que recibieron de sus madres.

¿QUÉ SE CRITICA DEL MOVIMIENTO TRADWIFE? Las principales críticas al movimiento ‘Tradwife’ se centran en que: Perpetúa estereotipos de género: Limita el potencial de la mujer a las labores del hogar, minimizando sus aspiraciones profesionales e intelectuales. Desigualdad de oportunidades: Se perpetúan las brechas salariales y la discriminación laboral hacia las mujeres, obstaculizando su independencia económica. Dependencia económica y emocional: La mujer queda en una posición vulnerable al depender económicamente del hombre, limitando su libertad y autonomía. Presión social y expectativas irreales: Las mujeres se ven presionadas a cumplir con un modelo idealizado de esposa y madre, lo que puede generar estrés, ansiedad y baja autoestima. Discriminación hacia las mujeres que no se ajustan al modelo: Se juzga y critica a las mujeres que no desean seguir este estilo de vida tradicional. Violencia de género: Se crea un ambiente propicio para la violencia doméstica y la dependencia emocional, ya que la mujer se ve como un objeto de cuidado y no como un igual. Falta de autonomía y toma de decisiones: Se limita la capacidad de la mujer para tomar decisiones sobre su propia vida y su futuro. Refuerza la sumisión femenina: Promueve la idea de que la mujer debe ser complaciente y servil hacia su pareja, reforzando la dinámica de poder desigual en las relaciones. Ignora los avances del feminismo: Minimiza la lucha por la igualdad de género y los logros obtenidos por las mujeres en las últimas décadas. Imposición de valores religiosos: Algunas ‘Tradwife’ estadounidenses promueven una visión estricta y conservadora de la religión, limitando las libertades individuales. Discriminación y odio: Se asocian con ideologías de ultraderecha que promueven la discriminación hacia minorías y la desigualdad social. Polarización política: Se exacerban las divisiones sociales y se dificulta el diálogo constructivo entre diferentes sectores de la sociedad.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL MOVIMIENTO ‘TRADWIFE’ Y EL “HOUSEHOLD VOTING”? Además de que figuras como Erika Kirk y Savanna Faith Stone defienden el modelo “household voting”, quienes son empresarias que usan su autonomía económica y habilidades tecnológicas para promover mensaje, también las ponentes de la Cumbre de Liderazgo Femenino lanzaron críticas directas al movimiento feminista, donde (de acuerdo con colectivas) afirmaron que ha perjudicado a las mujeres, al describirlo como “la más grande mentira” que se ha vendido al sexo femenino. Así como que puntualizaron que también alentaron las asistentes a casarse a temprana edad y priorizar la maternidad, provocando que al ser entrevistadas por la organización, las mujeres expresaran abiertamente que estarían dispuestas a ceder su derecho al voto a sus parejas. Aunque una mujer es libre de elegir la maternidad y el matrimonio tradicional, como parte del feminismo en el que se puede elegir el proyecto de vida que se desea construir, la problemática con las ‘Tradwife’ y el “voto por hogar” es cuando comienza a dejar de presentarse como una elección personal y comienza a promoverse como el único camino que una mujer “debe” elegir, convirtiéndose en una ideología que comparte características con el conservadurismo y la derecha. Advierten que estos contenidos pueden funcionar como una puerta de entrada hacia comunidades que promueven posturas políticas ultraconservadoras, pese a que no todas las creadoras de contenido relacionadas con la estética comparten esa ideología. Estas ideas preocupan porque recuerda a los debates superados con la aprobación de la 19.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el sufragio femenino desde 1920, que, aunque no se puede revertir el derecho de las mujeres al voto, es una evidencia de la polarización ideológica en la sociedad.

Y EN MÉXICO... Aunque en los últimos días ha resonado de forma particular, la elección de quedarse en casa y depender de su pareja no es una opción para millones de mujeres, ante la falta de oportunidades laborales, desigualdad y pobreza. Por lo que promover el modelo ‘Tradwife’ puede agravar la vulnerabilidad económica de las mujeres, sobre todo en contextos de violencia familiar o divorcio; una de cada cuatro mujeres carecen de ingresos propios y el trabajo doméstico no remunerado equivale al , 23.9% del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzando un valor económico de 8 billones de pesos, los cuales no son pagados o suelen llegar al salario mínimo. Por lo que la falta de autonomía financiera limita la posibilidad de salir de relaciones que perpetúa la desigualdad estructural, así como que el movimiento argumenta al agotamiento de la doble jornada como la justificación perfecta para regresar al modelo tradicional. Rara vez visibiliza los riesgos de la dependencia económica ni la violencia que enfrentan muchas mujeres en América Latina y México, donde puede tener un impacto ante la brecha de género, la violencia contra las mujeres y la falta de servicios de apoyo, normalizando así la dependencia económica y reforzando los estereotipos.