Iberdrola no pagará megamulta, tribunal rechaza reclamación del gobierno

Ciudad de México.- La empresa de origen español Iberdrola no tendrá que pagar una multa por 9,145 millones de pesos que le había impuesto -en mayo de 2022- la Comisión Reguladora de Energía (CRE), determinó el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, instancia que consideró improcedentes las impugnaciones promovidas por las autoridades.

En específico, la CRE, junto con la presidencia de la República, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), promovieron Recursos de Revisión en contra de la suspensión definitiva que un Juzgado federal le otorgó al consorcio en agosto de 2022, lo que entonces paralizó el pago de la multimillonaria multa.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa Unión Europea que inversiones privadas en energías renovables se han frenado en México

Al considerar improcedentes las reclamaciones de esas autoridades, dos magistrados y una magistrada, integrantes del Tribunal especializado en Competencia Económica, votaron de manera unánime a favor de conceder a Iberdrola el beneficio que ya le había otorgado desde el año pasado el Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Competencia Económica.

El Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica ratificó la suspensión concedida por el juez Ramón Lozano Bernal, quien por esa sentencia fue amenazado con una “investigación” por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A este juez lo estamos investigando, estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa. Presumimos que hubo falsificación de documentos”, dijo AMLO el 19 de julio del 2022.

Con esto, el gobierno federal y el órgano regulador perdieron las impugnaciones, y ya no cuentan con ningún otro recurso en contra, por lo que la empresa no tendrá que pagar la sanción, la cual fue impuesta por la CRE debido a que Iberdrola presuntamente vendió energía eléctrica a clientes que no eran sus socios para autoabastecimiento.

Este caso, que ya lleva más de un año en litigio, inició cuando la compañía española demandó a través de un Juicio de Amparo la discusión, aprobación y emisión de la resolución RES/466/2022, con la que el 25 de mayo la CRE le impuso una multa de 9,145 millones de pesos. Esa cifra equivale al 56.4% de los ingresos que obtuvo esta firma en México durante el primer trimestre de 2022.

TE PUEDE INTERESAR: Limita falta de energía al crecimiento industrial

El consorcio español argumentó que la sanción era exagerada e inconstitucional, pues -desde su perspectiva- se trasgrede la libertad de trabajo que establece el artículo 5 de la Constitución. De igual forma, Iberdrola considera que el castigo de la CRE violenta la competencia y concurrencia económica.

En contraste, la presidencia mexicana, la CFE, el SAT, y la misma Comisión Reguladora de Energía, acusan a la empresa de incumplir la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, pues aseguran que Iberdrola vendió electricidad a algunos de sus socios en nuestro país, aunque en realidad, dice la CRE, esos afiliados no se encuentran señalados en el permiso original de electricidad de autoabastecimiento.

La CRE añadió en su impugnación ante el Tribunal que el monto de la multa se fijó a partir de las facturas de Iberdrola emitidas entre enero de 2019 y junio de 2020, documentos que probarían que esa empresa vendió electricidad a socios presuntamente simulados en el estado de Nuevo León.

Sin embargo, la compañía española se ha defendido argumentando que esas facturas no son una prueba fehaciente de las irregularidades que señala la CRE.

TE PUEDE INTERESAR: Arrinconó AMLO a Iberdrola sólo para llenarle los bolsillos de dinero: Carlos Loret de Mola

Esta no es la primera vez que el gobierno federal pierde una impugnación en materia de energética, pues en agosto de 2022 la Secretaría de Energía promovió a destiempo una queja en contra de una suspensión otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, con el que se protegió a 10 empresas que pretendían ser obligadas por la dependencia a comprarle gas natural a Pemex y a CFE.