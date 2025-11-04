$!Vinculan a proceso a Samuel ‘N’, guionista de TV Azteca y Netflix, por el feminicido de Daniela

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la vinculación a proceso de un hombre identificado como Samuel “N” por su probable participación en el feminicidio de su pareja sentimental, Daniela Cabrera, ocurrido el 30 de octubre de 2025 en un inmueble ubicado en la colonia Mártires de Tacubaya, alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con el Ministerio Público, tras una llamada de auxilio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al domicilio donde localizaron a la víctima sin vida. Presentaba signos de asfixia por estrangulamiento y heridas punzocortantes.

SAMUEL ‘N’ FUE DETENIDO Y TRASLADADO AL HOSPITAL TRAS ENCONTRAR A DANIELA SIN VIDA

En el lugar fue detenido Samuel “N”, quien presentaba lesiones en el cuello, aparentemente autoinfligidas, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Posteriormente, el 2 de noviembre, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de aprehensión en su contra tras ser dado de alta. El hombre fue presentado ante un juez de control, quien determinó su vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Según la autoridad, el imputado permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente mientras se desahoga la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de tres meses.