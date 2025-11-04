Vinculan a proceso a Samuel ‘N’, guionista de TV Azteca y Netflix, por el feminicido de Daniela
Samuel “N” fue detenido y vinculado a proceso por el feminicidio de su pareja, Daniela Cabrera, en la alcaldía Álvaro Obregón
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la vinculación a proceso de un hombre identificado como Samuel “N” por su probable participación en el feminicidio de su pareja sentimental, Daniela Cabrera, ocurrido el 30 de octubre de 2025 en un inmueble ubicado en la colonia Mártires de Tacubaya, alcaldía Álvaro Obregón.
De acuerdo con el Ministerio Público, tras una llamada de auxilio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al domicilio donde localizaron a la víctima sin vida. Presentaba signos de asfixia por estrangulamiento y heridas punzocortantes.
SAMUEL ‘N’ FUE DETENIDO Y TRASLADADO AL HOSPITAL TRAS ENCONTRAR A DANIELA SIN VIDA
En el lugar fue detenido Samuel “N”, quien presentaba lesiones en el cuello, aparentemente autoinfligidas, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Posteriormente, el 2 de noviembre, agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron una orden de aprehensión en su contra tras ser dado de alta. El hombre fue presentado ante un juez de control, quien determinó su vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
Según la autoridad, el imputado permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente mientras se desahoga la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de tres meses.
VECINOS REPORTARON ESCUCHAR GRITOS Y GOLPES PREVIO A DESCUBRIR FEMINICIDIO
Las autoridades señalaron que el hecho fue reportado por vecinos, quienes alertaron tras escuchar gritos y golpes desde el interior del domicilio donde vivía la pareja. La información inicial indica que, al notar la presencia policial, Samuel “N” se encerró en una habitación y amagó con lesionarse para evitar su detención.
Los primeros informes refieren que la víctima fue identificada como Daniela Cabrera, quien laboraba como traductora en un call center. Su cuerpo fue localizado dentro del inmueble.
La investigación ha sido integrada bajo el protocolo de feminicidio, al tratarse de la presunta privación de la vida de una mujer en un contexto de violencia de género.
FEMINICIDA DE DANIELA CABRERA, SAMUEL ‘N’ TRABAJÓ PARA TELEVISORAS Y COMPARÑIAS DE STREAMING
Información disponible en su perfil profesional refiere que Samuel “N”, identificado como Samuel F. G., se desempeñaba como escritor y guionista en medios de comunicación. Entre los proyectos en los que habría colaborado se mencionan:
- MasterChef Celebrity 2023 y 2022, como supervisor y creador de contenido.
- La Casa de los Famosos, en actividades de asistencia de contenido.
- El Retador, en Grupo Televisa, donde habría participado en la escritura de guiones y textos.
Su experiencia se concentraba en producciones de entretenimiento y reality shows de alta visibilidad, con colaboraciones entre cadenas como TV Azteca, Televisa y Netflix.
JUEZ VINCULA A SAMUEL ‘N’ POR EL FEMINICIDIO DE DANIELA CABRERA
Durante la audiencia inicial, el juez determinó que existían elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra por el delito de feminicidio. La autoridad estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada debido a la naturaleza del delito y el posible riesgo procesal.
La FGJCDMX reiteró su compromiso para investigar y perseguir delitos contra mujeres, con el objetivo de garantizar acceso a la justicia para víctimas y familiares.
Asimismo, señaló que, en cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, Samuel “N” será considerado inocente durante todas las etapas del procedimiento hasta que se determine su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial competente.
El caso permanece en seguimiento dentro del sistema judicial de la capital.