Impulsan castigo uniforme al abuso sexual en todo el país: 3 a 7 años de prisión, señala Segob

/ 3 febrero 2026
    Impulsan castigo uniforme al abuso sexual en todo el país: 3 a 7 años de prisión, señala Segob
    Con la homologación, se busca eliminar disparidades jurídicas para que el delito sea sancionado con el mismo rigor en cualquier entidad. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

La apuesta es que el mismo hecho se castigue igual en cualquier estado y que las fiscalías investiguen con capacitación y perspectiva de género

CDMX.- El Plan Integral contra el Abuso Sexual registra avances en la homologación del delito en las 32 entidades federativas, informó Citlalli Hernández Mora, al señalar que la iniciativa para unificar el tipo penal ya fue presentada “exitosamente” en todo el país.

La titular de Secretaría de las Mujeres precisó que se trata de una propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que, en el proceso legislativo, ya derivó en la aprobación de dictámenes en 13 estados, además de la promulgación formal en Guerrero, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y la Ciudad de México.

La funcionaria sostuvo que, con la homologación, se busca eliminar disparidades jurídicas para que el delito sea sancionado con el mismo rigor en cualquier entidad. En ese marco, se propone establecer que comete abuso sexual quien, sin consentimiento de la víctima y sin propósito de llegar a la cópula, realice en ámbito público o privado actos de naturaleza sexual, obligue a observarlos o a ejecutarlos sobre sí, para un tercero o para el propio agresor.

También se plantea incluir como abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo, como parte de la definición que se pretende uniformar en la legislación local.

Hernández Mora detalló que la sanción propuesta quedaría de tres a siete años de prisión, además de multas y servicio comunitario, y precisó que, si el delito lo comete un servidor público, la sanción sería mayor.

En el plano institucional, la estrategia contempla además capacitación especializada coordinada por la secretaría, con cursos dirigidos a fiscalías locales para integrar perspectiva de género y argumentación jurídica en cada etapa del proceso penal, con el objetivo de que la procuración de justicia sea ágil y evite prácticas que revictimicen a las denunciantes.

De manera complementaria, el plan incluye campañas informativas sobre derechos de las víctimas y rutas de atención para fortalecer la identificación y denuncia de estas violencias, en seguimiento a compromisos establecidos en el Acuerdo de Xicoténcatl, según lo expuesto por la funcionaria.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

