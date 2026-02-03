Fiscalía de SLP responde ‘déjenos trabajar’ a familia de Miguel; 10 días sin información del caso

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- “Déjenos trabajar” fue la respuesta que, de acuerdo con la familia de Miguel, les dio la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí a 10 días del asesinato del adolescente de 16 años, sin que hasta ahora, señalaron, se les haya proporcionado información sobre avances para identificar al agresor.

Carolina y Miguel, padres del menor, relataron que el crimen ocurrió la noche del sábado 24 de enero, cuando el adolescente acudió a un salón privado ubicado en la zona de Las Flores para recoger unas gorras que había prestado, después de salir con su medio hermano de 18 años.

TE PUEDE INTERESAR: Aranceles de Trump frenan las exportaciones de autos de México en 2025

La madre refirió que, ya de madrugada, mantuvo comunicación con su hijo y que él le informó que estaban por salir del lugar y que en minutos estaría en casa, lo cual no ocurrió. Indicó que alrededor de 20 minutos después del último mensaje recibió una llamada en la que le dijeron que Miguel había sufrido un “accidente”, y acudió a la ubicación que le compartieron.

Según la familia, fue el hermano mayor quien avisó al padre de Miguel sobre lo ocurrido y, al llegar, se encontró al adolescente sin vida tendido en el suelo. Los padres afirmaron que la policía tardó más de una hora en responder al llamado de auxilio, conforme a su testimonio.

TE PUEDE INTERESAR: Acepta México enviarnos volumen anual de agua: Gobierno de EU

De acuerdo con la versión que les transmitió el hermano, al salir del lugar Miguel notó que le faltaba una gorra, regresó por ella y al pedirla a un amigo, un joven al que no conocían se acercó y le disparó en la cabeza sin mediar palabra, para luego huir.

Los padres sostuvieron que, conforme a relatos de compañeros y amigos, el joven que portaba el arma ya había realizado disparos al aire antes de que ellos llegaran. Señalaron que el agresor no ha sido identificado y que esa noche escapó del sitio tras el ataque.

TE PUEDE INTERESAR: Adán Augusto advierte que ‘no será fácil’ 2027; rechaza jefatura de campaña y defiende a Chávez

Además del duelo, Carolina y Miguel señalaron temor ante la difusión de imágenes del presunto agresor y pidieron esclarecer quién es, cómo tuvo acceso a un arma y qué autoridades investigan el caso. También cuestionaron la responsabilidad de los adultos cercanos al atacante por permitir que portara una pistola.

La familia afirmó que la fiscalía no ha emitido información pública sobre el homicidio y que el caso tomó visibilidad tras difundirse en redes sociales. Mencionaron que el Colegio de Bachilleres compartió una esquela y que la fiscal Manuela García Cázares no acudió a la mesa de la Construcción de la Paz, mientras, dijeron, el expediente permanece sin explicaciones para la familia.