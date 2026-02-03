Kenia López pide al INE definir si su director de Administración tiene conflicto de interés

CDMX.- En el marco de la discusión por una posible reforma electoral, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió al Instituto Nacional Electoral que determine si su director de Administración, Jesús Octavio García González, enfrenta un conflicto de interés por actividades profesionales previas vinculadas con proveedores.

“Sería absolutamente responsable que el INE fijara una posición clara y que fuera tajante en si hay o no conflicto de intereses. Y si por alguna razón se decide que lo hay, pues evidentemente también tome una decisión ética y legal”, expresó la legisladora.

La diputada señaló que el funcionario fue denunciado ante el Órgano Interno de Control del INE, por haber representado el año pasado a empresas que compitieron para suministrar material para la elección judicial.

En cuanto al contexto inmediato, López Rabadán se refirió al acuerdo anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entre Morena y sus aliados para presentar una iniciativa de reforma electoral.

“Si ya hay un acuerdo en términos gubernamentales con sus partidos aliados, esperemos saber cuál es ese acuerdo, leámoslo, analicémoslo y veamos en términos objetivos qué tanto es en beneficio, digamos, de la ciudadanía o qué tanto riesgo podría suceder”, dijo.

La legisladora sostuvo que espera que exista diálogo entre los partidos de oposición y el Ejecutivo para construir una reforma electoral, y pidió evitar que se imponga un proyecto sin deliberación.

“Yo espero que no haya un ejercicio de fuercitas políticas, sino haya una construcción a favor de los mexicanos; yo espero que todos los grupos parlamentarios se puedan escuchar y sentir representados”, afirmó.

El planteamiento se produce mientras el INE enfrenta señalamientos sobre posibles conflictos de interés en áreas administrativas y en un escenario en el que distintas fuerzas políticas anticipan una nueva discusión legislativa sobre reglas electorales.