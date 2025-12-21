PRI arremete contra Morena por minimizar brote de influenza y violencia

CDMX.- El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, acusó al gobierno de Morena de actuar con irresponsabilidad, indiferencia y una preocupante falta de visión de Estado frente a los principales problemas del país, al minimizar riesgos en materia de salud pública y normalizar la violencia.

“El gobierno de Morena tiene una peligrosa costumbre: todo lo minimiza, todo lo toma a la ligera y nunca asume su responsabilidad. Así ocurre con la seguridad y así sucede con el tema de la salud”, afirmó el senador priista.

Añorve Baños cuestionó la postura del gobierno federal ante el anuncio de un nuevo brote de influenza en el país, luego de que el secretario de Salud, David Kershenobich, señalara que la llamada “supergripa” es una variante más contagiosa, pero que responde al tratamiento habitual, limitándose a recomendar la vacunación.

“No se puede jugar con la salud de millones de mexicanas y mexicanos. Minimizar un brote solo porque ‘responde al tratamiento’ es repetir errores que ya costaron miles de vidas. El gobierno debería prevenir y actuar con seriedad, no mandar mensajes de falsa tranquilidad”, reclamó.

El legislador advirtió que el gobierno federal se ha negado a impulsar de manera clara y preventiva medidas que han demostrado ser efectivas, como el uso de cubrebocas, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y una estrategia integral de vacunación, y criticó que se pretenda cerrar el tema destacando el abasto de vacunas y medicamentos como el Oseltamivir.

“Decir que hay vacunas y que todo está bajo control no es una estrategia de salud pública, es un acto de soberbia. Morena vuelve a equivocarse porque no escucha, no corrige y no aprende”, sostuvo.

En materia de seguridad, Añorve Baños acusó al gabinete federal de minimizar de manera sistemática la violencia que afecta al país, al señalar que hechos como la explosión de un coche bomba en Michoacán no pueden ser tratados como casos aislados.

“No es un ‘caso aislado’ cuando hay coches bomba, cuando hay territorios controlados por el crimen y cuando la violencia se extiende por todo el país. Eso no es normalidad, eso es el fracaso del Estado”, subrayó.