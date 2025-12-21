Millonaria reparación tras tragedia en la Concordia; aún hay casos sin cerrar

CDMX.- Autoridades de la Ciudad de México informaron que aún están pendientes cinco acuerdos reparatorios con víctimas del accidente ocurrido en el Puente de la Concordia, como parte del proceso de reparación integral del daño.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que el monto total de los acuerdos asciende a 480 millones de pesos, una cifra que calificó como histórica y que, dijo, refleja el compromiso institucional con las víctimas y sus familias.

TE PUEDE INTERESAR: Balacera en plena boda de Hidalgo deja heridos entre los invitados

Detalló que del total comprometido, 429 millones de pesos, equivalentes al 90 por ciento, ya han sido pagados a las personas afectadas, mientras que el resto está próximo a solventarse, con recursos que corren a cargo de la empresa responsable.

Por su parte, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, informó que de las 144 víctimas registradas, 127 ya han recibido el pago correspondiente, y se han firmado 143 acuerdos reparatorios que involucran a víctimas directas e indirectas.

TE PUEDE INTERESAR: Negar la dignidad humana nos deshumaniza como sociedad: Iglesia

Explicó que los cinco casos pendientes corresponden a tres personas fallecidas y dos personas con lesiones graves que ponen en riesgo su vida, situaciones que se han complicado por procesos sucesorios y asuntos de guarda y custodia de menores.

La fiscal detalló que las investigaciones determinaron una responsabilidad inmediata del conductor, quien perdió la vida tras el accidente, debido al exceso de velocidad y la pérdida de control del vehículo.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia en carretera de Zacatecas: vuelca camión con jornaleros

Asimismo, indicó que la evidencia técnica revela omisiones de la empresa operadora, las cuales generaron condiciones de riesgo que pudieron incidir en la ocurrencia del accidente.

Finalmente, señaló que los estudios técnicos descartaron fallas en la vía, problemas mecánicos o factores naturales, al confirmar que la infraestructura cumplía con la normatividad, el vehículo no presentaba fallas previas y las condiciones meteorológicas eran estables. Con información de El Universal