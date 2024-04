INAI responde a acusación de Sheinbaum, publica contratos con empresas vinculadas a Xóchitl Gálvez

TE PUEDE INTERESAR: Pide INAI que no se politice el derecho de acceso a información

Apuntó que estos últimos contratos no se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) , ya que en ese periodo “no existía esta plataforma de transparencia”.

Estos también se firmaron bajo una modalidad abierta, es decir, que no establecen un pago fijo, sino que este oscila entre un mínimo y un máximo . En el OA/C009/19 se fijó un monto mínimo total de 300 mil pesos y un monto máximo total de 750 mil pesos; el OA/C012/18 establece un pago mínimo de un millón 700 mil pesos y uno máximo de 4 millones 250 mil pesos; el OA/C015/17 tiene un monto mínimo de un millón 400 mil pesos y uno máximo de 3 millones 500 mil pesos.

El lunes, Xóchitl Gálvez aseguró en Aristegui En Vivo que “todos los contratos han sido públicos”.

“Yo soy empresaria y no era funcionaria pública cuando yo gané esos contratos, o sea, no tenía nada que ver con el INAI. Yo tengo años ofreciéndole servicios al gobierno, inclusive fui contratada por el actual gobierno, en Banobras, en el aeropuerto, porque es una empresa que da servicios, ¿cuál es el delito?”, dijo.

E instó a que si se considera la existencia de un delito, entonces se presente la denuncia correspondiente. “Yo no cometí ningún delito”, señaló.

“No es mi empresa la que le suministra al INAI, es la empresa de mi esposo; es una empresa de mantenimiento que da servicios públicos a quien los contrata. Yo no tengo nada que ver en las decisiones del INAI, nada, yo llegué de senadora en el 2018”, enfatizó.

“Es más, curiosamente a partir de ahí ya no se le suministraron servicios al INAI, el último contrato se ganó en el 2018, se le dio el servicio en el 2019 y a partir del 2020 ya no hubo contratos con el INAI, pero, ¿yo que tengo que ver con el INAI?, ¿yo cuándo tomó decisión sobre el INAI? Y ser empresaria no es un delito”, recalcó la candidata.

Con información de Aristegui Noticias