Incendio de pipa provoca cierre de la Autopista Monterrey-Reynosa, en Juárez

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/ 16 marzo 2026
    Incendio de pipa provoca cierre de la Autopista Monterrey-Reynosa, en Juárez
    Las corporaciones desplegaron labores de control y sofocamiento en el punto del incidente. ESPECIAL

La columna de humo fue visible en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Monterrey y las maniobras continuaban en el sitio

MONTERREY, NL.- El incendio de una pipa provocó el cierre de la Autopista Monterrey-Reynosa, a la altura del municipio de Juárez, informaron cuerpos de emergencia.

El siniestro se reportó sobre la autopista a Reynosa en su cruce con Vía Tampico, en las inmediaciones de la colonia Ejido Juárez.

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Tras el reporte, se movilizaron brigadistas de Protección Civil del Estado y del municipio de Juárez, así como elementos del cuerpo de Bomberos de Nuevo León y bomberos municipales.

Las corporaciones desplegaron labores de control y sofocamiento en el punto del incidente, mientras se mantuvo restringido el tránsito vehicular en la zona.

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De acuerdo con los reportes en el lugar, los rescatistas continuaban con las maniobras para contener el fuego y evitar riesgos adicionales.

La densa columna de humo generada por el incendio pudo observarse desde distintos puntos de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Hasta el momento no se han informado afectaciones adicionales ni un balance sobre posibles lesionados, en tanto continúan las acciones de emergencia.

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