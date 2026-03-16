García Harfuch se reúne con director de la DEA para fortalecer cooperación contra narcotráfico

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó en sus redes sociales que sostuvo una reunión con Terrance Cole, director de la Administración de Control de Drogas (DEA, según sus siglas en inglés) en Washington D.C, Estados Unidos, en donde abordaron temas para fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y continuar “fortaleciendo la cooperación internacional”.

El secretario de Seguridad mexicano mencionó que, en representación del Gabinete de Seguridad, dialogó con Cole sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia México, y disminuir la violencia con detenciones relevantes.

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“En Washington D.C. asistí, en representación del Gabinete de Seguridad, para dialogar con el Director de DEA, Terrance Cole, sobre la importancia de fortalecer la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico, frenar el tráfico de armas hacia nuestro país, y disminuir la violencia en nuestro país con detenciones relevantes”, escribió García Harfuch, replicando una publicación de la cuenta oficial de la adminsitración.

Concluyó su mensaje, en representación del Gabinete de Seguridad, que fue una instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y continuará el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Por su parte, en la cuenta de la DEA, se informó que en la visita de García Harfuch se dicutió la colaboración transfronteriza en la lucha contra el narcotráfico, así como la “creación de comunidades más seguras a ambos lados de la frontera”.

Junto a una fotografía de ambos funcionarios posando y la descripción acerca del encuentro binacional.

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HARFUCH Y ESTADOS UNIDOS

Las recientes declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en un medio de Estados Unidos generaron eco tanto en el ámbito político como en la conversación pública. El funcionario apareció en un segmento televisivo donde abordó uno de los operativos más relevantes en la lucha contra el narcotráfico en México.

Durante la entrevista, difundida por la cadena estadounidense Newsmax, el titular de seguridad federal explicó detalles sobre la operación que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la conversación televisiva, García Harfuch detalló la estructura del operativo realizado por las Fuerzas Armadas mexicanas. Según explicó, la acción se desarrolló en cuestión de horas mediante una coordinación entre unidades terrestres y aéreas.

“Se realizó en tres componentes: un componente terrestre, donde iban también elementos de Fuerzas Especiales del Ejército; un componente aéreo, donde iban seis helicópteros con personal de Fuerzas Especiales del Ejército y aviones de la Fuerza Aérea de la propia Secretaría de la Defensa Nacional”.

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El funcionario señaló que este despliegue permitió actuar con rapidez y precisión en el objetivo. De acuerdo con su explicación, la operación fue planeada bajo protocolos militares de alto nivel y con participación directa del Ejército mexicano y la Fuerza Aérea.

Además, el secretario subrayó que el mensaje central de estas acciones es combatir la impunidad que históricamente ha afectado a las víctimas de la violencia criminal en el país.

“Lo que más le duele a las víctimas en nuestro país es la impunidad. Entonces, es un mensaje de no impunidad para quien cometa delitos en nuestro país, que es la finalidad de esta estrategia de seguridad”.

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La presencia mediática de Omar García Harfuch en Estados Unidos no es un hecho aislado. En los últimos meses, su nombre ha aparecido de manera recurrente en reportes de medios internacionales y análisis sobre cooperación bilateral en materia de seguridad.

El diario The New York Times ha destacado anteriormente su papel al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, señalando que su gestión ha contribuido a reforzar el intercambio de inteligencia entre ambos países.

De acuerdo con ese reporte, el trabajo coordinado con agencias estadounidenses ha permitido incrementar la captura de criminales buscados internacionalmente, así como agilizar procesos de extradición relacionados con delitos de narcotráfico.

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Incluso durante audiencias en el Congreso estadounidense, representantes de organismos como la Central Intelligence Agency (CIA) y el Federal Bureau of Investigation (FBI) han mencionado avances en los operativos conjuntos enfocados en frenar el tráfico de drogas sintéticas, particularmente el fentanilo.

Claudia Sheinbaum, la figura de García Harfuch se ha consolidado como uno de los rostros más visibles de la política de seguridad pública.

Desde su llegada al cargo, la administración federal ha presentado informes periódicos sobre decomisos, detenciones y desmantelamiento de laboratorios clandestinos vinculados al narcotráfico. Estos reportes forman parte de la narrativa oficial que busca mostrar resultados concretos en la lucha contra organizaciones criminales.