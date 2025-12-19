Inegi toma el control de la medición de la pobreza en México

CDMX.- El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) formalizó la integración de las tareas de medición de la pobreza a su estructura, luego de la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La decisión quedó establecida mediante un acuerdo que reforma el reglamento interior del Instituto y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el cual se crea la Dirección General de Evaluación y Medición de Pobreza.

TE PUEDE INTERESAR: Acciones al alza de Volaris tras anuncio del nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas

Con esta modificación, el Inegi asume de manera institucional las funciones que anteriormente correspondían al Coneval, relacionadas tanto con la medición de la pobreza como con la evaluación integral de la Política de Desarrollo Social.

En agosto pasado, la presidenta del Inegi, Graciela Márquez, había adelantado que el organismo se preparaba para absorber dicha responsabilidad mediante la integración de una unidad especializada; sin embargo, finalmente se optó por la creación de una nueva dirección general dentro de su estructura orgánica.

TE PUEDE INTERESAR: La 4T multiplica recursos para adultos mayores, presume Bienestar

La nueva Dirección General tendrá bajo su responsabilidad a la Dirección General Adjunta de Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social y a la Dirección General Adjunta de Medición de Pobreza, encargadas de coordinar los procesos técnicos y metodológicos correspondientes.

Entre sus atribuciones se encuentran la coordinación y supervisión del diseño, captación, actualización, procesamiento e integración de la información necesaria para evaluar la Política de Desarrollo Social y medir la pobreza, así como la realización de estudios e investigaciones en la materia.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum aclara que Nuevo León operaría con el presupuesto de 2025 ante falta de acuerdo legislativo

Asimismo, estará facultada para requerir información a dependencias federales, entidades federativas y municipios; elaborar y actualizar lineamientos y criterios técnicos; proponer metodologías al interior del Instituto; y definir las temáticas de evaluación, además de coordinar consultas con los sectores público, social y privado.

También podrá establecer acuerdos y convenios con autoridades de los tres órdenes de gobierno, instituciones académicas, organismos internacionales y actores del sector social y privado, así como integrar los informes de resultados y el programa anual de medición de pobreza y evaluación social que el Inegi debe rendir. Con información de El Universal