Sheinbaum aclara que Nuevo León operaría con el presupuesto de 2025 ante falta de acuerdo legislativo

Durante su conferencia matutina, explicó que la entidad no se quedará sin recursos, ya que continuará operando con el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2025, conforme a lo que establece la legislación vigente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , aclaró la situación del presupuesto del estado de Nuevo León, luego de que el Congreso local no aprobara el paquete económico correspondiente.

PRESUPUESTO ANTERIOR DE NUEVO LEÓN SE MANTIENE ANTE AUSENCIA DE CONSENSO

Sheinbaum detalló que, al no existir consenso entre las distintas fuerzas políticas del Congreso de Nuevo León para aprobar un nuevo presupuesto, se mantiene vigente el del año previo. Explicó que esta situación está prevista en la ley y permite la continuidad de la operación gubernamental.

“Sí se queda el del 2025, no ha habido acuerdo en el Congreso de Nuevo León para la aprobación del Presupuesto, entonces cuando no hay un nuevo Presupuesto, porque solo los Congresos estatales, y en el caso del federal, la Cámara de Diputados tiene la atribución para aprobar los Presupuestos. Si no se tiene un acuerdo, se sigue trabajando con el presupuesto anterior, con la distribución del presupuesto anterior”, afirmó.

ANTE FALTA DE ACUERDO EN NUEVO LEÓN, NORMATIVIDAD INDICA QUE SE APLIQUE EL PRESUPUESTO ANTERIOR

La mandataria recordó que el presupuesto estatal es aprobado por los congresos locales, mientras que a nivel federal esta atribución corresponde a la Cámara de Diputados. En ambos casos, cuando no se alcanza un acuerdo político para autorizar un nuevo paquete económico, la normatividad contempla que se aplique el presupuesto del ejercicio anterior.

Este mecanismo, explicó, garantiza que las dependencias estatales continúen operando y que los servicios públicos no se interrumpan, aun en escenarios de falta de acuerdos legislativos.

SAMUEL GARCÍA DEBERÁ RESPONDER SOBRE OBRAS CONTEMPLADAS PARA EL MUNDIAL 2026

Al ser cuestionada sobre un posible impacto en las obras que se desarrollan en Nuevo León con motivo del Mundial de Futbol 2026, Sheinbaum señaló que ese tema corresponde al ámbito estatal y deberá ser respondido por el gobernador.

“Bueno, eso habría que preguntárselo al gobernador de Nuevo León, pero no es que se quede sin Presupuesto el estado, se trabaja con el modelo anterior”, puntualizó.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, abordó el tema durante la conferencia de prensa denominada “Nuevo León informa”, donde explicó los escenarios posibles en caso de que decida vetar el Presupuesto 2026 y no publicarlo en el Periódico Oficial del Estado (POE).