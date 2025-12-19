Sheinbaum aclara que Nuevo León operaría con el presupuesto de 2025 ante falta de acuerdo legislativo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Sheinbaum explicó que, ante la falta de acuerdo en el Congreso de Nuevo León, el estado seguirá operando con el presupuesto de 2025, como lo establece la ley
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró la situación del presupuesto del estado de Nuevo León, luego de que el Congreso local no aprobara el paquete económico correspondiente.
Durante su conferencia matutina, explicó que la entidad no se quedará sin recursos, ya que continuará operando con el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2025, conforme a lo que establece la legislación vigente.
TE PUEDE INTERESAR: Anticipa Samuel García veto a presupuesto aprobado por el Congreso de Nuevo León
PRESUPUESTO ANTERIOR DE NUEVO LEÓN SE MANTIENE ANTE AUSENCIA DE CONSENSO
Sheinbaum detalló que, al no existir consenso entre las distintas fuerzas políticas del Congreso de Nuevo León para aprobar un nuevo presupuesto, se mantiene vigente el del año previo. Explicó que esta situación está prevista en la ley y permite la continuidad de la operación gubernamental.
“Sí se queda el del 2025, no ha habido acuerdo en el Congreso de Nuevo León para la aprobación del Presupuesto, entonces cuando no hay un nuevo Presupuesto, porque solo los Congresos estatales, y en el caso del federal, la Cámara de Diputados tiene la atribución para aprobar los Presupuestos. Si no se tiene un acuerdo, se sigue trabajando con el presupuesto anterior, con la distribución del presupuesto anterior”, afirmó.
ANTE FALTA DE ACUERDO EN NUEVO LEÓN, NORMATIVIDAD INDICA QUE SE APLIQUE EL PRESUPUESTO ANTERIOR
La mandataria recordó que el presupuesto estatal es aprobado por los congresos locales, mientras que a nivel federal esta atribución corresponde a la Cámara de Diputados. En ambos casos, cuando no se alcanza un acuerdo político para autorizar un nuevo paquete económico, la normatividad contempla que se aplique el presupuesto del ejercicio anterior.
Este mecanismo, explicó, garantiza que las dependencias estatales continúen operando y que los servicios públicos no se interrumpan, aun en escenarios de falta de acuerdos legislativos.
SAMUEL GARCÍA DEBERÁ RESPONDER SOBRE OBRAS CONTEMPLADAS PARA EL MUNDIAL 2026
Al ser cuestionada sobre un posible impacto en las obras que se desarrollan en Nuevo León con motivo del Mundial de Futbol 2026, Sheinbaum señaló que ese tema corresponde al ámbito estatal y deberá ser respondido por el gobernador.
“Bueno, eso habría que preguntárselo al gobernador de Nuevo León, pero no es que se quede sin Presupuesto el estado, se trabaja con el modelo anterior”, puntualizó.
Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, abordó el tema durante la conferencia de prensa denominada “Nuevo León informa”, donde explicó los escenarios posibles en caso de que decida vetar el Presupuesto 2026 y no publicarlo en el Periódico Oficial del Estado (POE).
SAMUEL GARCÍA SEÑALA POSIBLE VETO AL PRESUPUESTO 2026 SI SE CONSIDERA QUE NO BENEFICIA AL ESTADO
García Sepúlveda señaló que la Constitución estatal establece con claridad que, si por cualquier motivo no se publica la Ley de Egresos, continúa aplicándose la vigente.
“La Constitución de Nuevo León es muy clara y señala que por cualquier motivo no se publica la Ley de Egresos, sigue aplicando la vigente. Entonces vamos a continuar con 2025 y ese no es impedimento, porque si con los recursos de este año se logró reducir 80 por ciento los delitos, pues con el mismo recurso que se va a aplicar de enero en adelante no debería haber ninguna afectación”, declaró.
TE PUEDE INTERESAR: Grupo Salinas enfrentará notificación fiscal por 51 mil mdp en 2026; ‘Ojalá paguen’: Sheinbaum
El mandatario estatal explicó que podría vetar el dictamen del Presupuesto 2026 si este incluye condiciones que, a su consideración, no beneficien al estado. Señaló que entre los puntos de desacuerdo se encuentran el rechazo del Congreso a la deuda solicitada por el Ejecutivo estatal, así como la negativa a incrementar el Impuesto Sobre la Nómina.
Ante este escenario, el gobernador de Nuevo León indicó que, de no publicarse el nuevo presupuesto, el estado continuaría operando con los recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2025, conforme a lo establecido en la Constitución local.