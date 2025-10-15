Integrantes de la comunidad LGBTIQ+ bloquean vialidades frente al Hospital General para exigir atención médica a mujer trans

CDMX.- Durante la madrugada de este miércoles, un grupo de integrantes de la comunidad LGBTIQ+ bloqueó las avenidas Cuauhtémoc y Coahuila, frente al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, en protesta por la presunta negligencia médica en la atención a Ericka, una mujer trans que permanecía sin recibir asistencia en la sala de urgencias.

De acuerdo con testimonios de sus compañeras, Ericka fue trasladada desde el Hospital Rubén Leñero debido a una infección severa en una pierna, presuntamente causada por la aplicación de aceite industrial, práctica común en procedimientos clandestinos de modificación corporal. Al llegar al Hospital General, denunciaron que fue abandonada en un pasillo durante horas sin ser atendida.

La manifestación comenzó de manera pacífica poco antes de la medianoche, cuando cerca de una treintena de personas colocaron pancartas y exigieron la intervención inmediata de las autoridades sanitarias. Sin embargo, hacia la una de la mañana, el ambiente se tensó: un grupo de manifestantes incendió un puesto ambulante, rompió vidrios y causó daños a parte de las instalaciones del hospital.

Los hechos provocaron afectaciones viales severas en la zona centro, especialmente entre el Eje 3 Sur y la avenida Doctor Balmis, donde decenas de automovilistas quedaron varados. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar para contener la situación y restablecer el tránsito vehicular, mientras personal de Protección Civil sofocó el incendio.

Autoridades informaron que durante la protesta no se reportaron personas detenidas ni lesionadas, aunque se evalúan los daños materiales. Los manifestantes reiteraron que su acción respondió a la omisión institucional y a la falta de protocolos de atención médica digna para personas trans, un problema que -aseguraron- sigue siendo recurrente en hospitales públicos.

Por su parte, la Secretaría de Salud informó que se revisarán los procedimientos de ingreso y atención en el Hospital General, y que se brindará seguimiento al estado de salud de Ericka, quien finalmente habría sido atendida tras la protesta.

El incidente reaviva el debate sobre la discriminación en el sistema de salud y la falta de sensibilización en torno a la atención de personas trans. Colectivos exigieron sanciones contra el personal médico que omitió su deber y llamaron a la implementación de protocolos con perspectiva de género y derechos humanos en todos los hospitales públicos del país. Con información de El Universal