Integrantes de la comunidad LGBTIQ+ bloquean vialidades frente al Hospital General para exigir atención médica a mujer trans

Noticias
/ 15 octubre 2025
    Integrantes de la comunidad LGBTIQ+ bloquean vialidades frente al Hospital General para exigir atención médica a mujer trans
    Integrantes de la comunidad LGBTIQ+ bloquearon avenidas en la colonia Doctores para exigir atención médica urgente a Ericka, una mujer trans presuntamente abandonada en urgencias del Hospital General. /FOTO: ESPECIAL

COMPARTIR

TEMAS


LGBTTTIQ+

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

La protesta derivó en daños materiales y enfrentamientos menores, mientras la Secretaría de Salud fue exhortada a intervenir

CDMX.- Durante la madrugada de este miércoles, un grupo de integrantes de la comunidad LGBTIQ+ bloqueó las avenidas Cuauhtémoc y Coahuila, frente al Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, en protesta por la presunta negligencia médica en la atención a Ericka, una mujer trans que permanecía sin recibir asistencia en la sala de urgencias.

De acuerdo con testimonios de sus compañeras, Ericka fue trasladada desde el Hospital Rubén Leñero debido a una infección severa en una pierna, presuntamente causada por la aplicación de aceite industrial, práctica común en procedimientos clandestinos de modificación corporal. Al llegar al Hospital General, denunciaron que fue abandonada en un pasillo durante horas sin ser atendida.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum reconoce apoyo de Carlos Slim, empresarios y gobiernos estatales en atención a damnificados por lluvias

La manifestación comenzó de manera pacífica poco antes de la medianoche, cuando cerca de una treintena de personas colocaron pancartas y exigieron la intervención inmediata de las autoridades sanitarias. Sin embargo, hacia la una de la mañana, el ambiente se tensó: un grupo de manifestantes incendió un puesto ambulante, rompió vidrios y causó daños a parte de las instalaciones del hospital.

Los hechos provocaron afectaciones viales severas en la zona centro, especialmente entre el Eje 3 Sur y la avenida Doctor Balmis, donde decenas de automovilistas quedaron varados. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al lugar para contener la situación y restablecer el tránsito vehicular, mientras personal de Protección Civil sofocó el incendio.

TE PUEDE INTERESAR: Policías de Oaxaca asesinaron a joven sin motivo, confirma Defensoría

Autoridades informaron que durante la protesta no se reportaron personas detenidas ni lesionadas, aunque se evalúan los daños materiales. Los manifestantes reiteraron que su acción respondió a la omisión institucional y a la falta de protocolos de atención médica digna para personas trans, un problema que -aseguraron- sigue siendo recurrente en hospitales públicos.

Por su parte, la Secretaría de Salud informó que se revisarán los procedimientos de ingreso y atención en el Hospital General, y que se brindará seguimiento al estado de salud de Ericka, quien finalmente habría sido atendida tras la protesta.

TE PUEDE INTERESAR: Cae el ‘Choco Rol’: Fiscalía de Oaxaca confirma detención de objetivo prioritario

El incidente reaviva el debate sobre la discriminación en el sistema de salud y la falta de sensibilización en torno a la atención de personas trans. Colectivos exigieron sanciones contra el personal médico que omitió su deber y llamaron a la implementación de protocolos con perspectiva de género y derechos humanos en todos los hospitales públicos del país. Con información de El Universal

Temas


LGBTTTIQ+

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III