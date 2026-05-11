El sospechoso del tiroteo durante la cena de prensa en la Casa Blanca se declara inocente de todos los cargos

Los fiscales han acusado a Allen de disparar una escopeta contra un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos y de asaltar un puesto de control de seguridad en un ataque frustrado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, donde Trump se había reunido con altos funcionarios de la administración y más de 2.500 miembros del cuerpo de prensa de Washington.

Los cargos en su contra incluyen intento de asesinato del presidente, agresión a un funcionario federal y delitos relacionados con armas de fuego. El primer cargo conlleva una posible pena de hasta cadena perpetua.

Se alega que el sospechoso viajó en tren desde California a Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el Washington Hilton, donde se celebró la ostentosa gala anual el 25 de abril.

Según los fiscales federales, Allen llegó al hotel la noche anterior al evento y, mientras este se desarrollaba, supuestamente se precipitó a través del control de seguridad situado encima de la recepción antes de ser detenido.

Según consta en un documento presentado ante el tribunal, el hombre portaba una escopeta de corredera calibre 12 y una pistola.

Una declaración jurada del FBI presentada en apoyo de la denuncia penal contra Allen cita un manifiesto que Allen supuestamente envió a sus familiares poco antes de ser derribado y reducido a las afueras del salón de baile del hotel Hilton.

«Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes», reza el manifiesto atribuido a Allen. «Los funcionarios de la administración... son objetivos priorizados desde el rango más alto hasta el más bajo».