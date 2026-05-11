El sospechoso del tiroteo durante la cena de prensa en la Casa Blanca se declara inocente de todos los cargos

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    El sospechoso del tiroteo durante la cena de prensa en la Casa Blanca se declara inocente de todos los cargos
    Se alega que el sospechoso viajó en tren desde California a Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el Washington Hilton, donde se celebró la ostentosa gala anual el 25 de abril. AP

Cole Tomas Allen, acusado de intentar asesinar a Trump el mes pasado, no habló cuando se presentó la declaración de culpabilidad

Los cargos en su contra incluyen intento de asesinato del presidente, agresión a un funcionario federal y delitos relacionados con armas de fuego. El primer cargo conlleva una posible pena de hasta cadena perpetua.

Los fiscales han acusado a Allen de disparar una escopeta contra un agente del Servicio Secreto de Estados Unidos y de asaltar un puesto de control de seguridad en un ataque frustrado durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, donde Trump se había reunido con altos funcionarios de la administración y más de 2.500 miembros del cuerpo de prensa de Washington.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/pasajeros-estadounidenses-y-franceses-evacuados-del-mv-hondius-dan-positivo-por-hantavirus-CF20616646

Se alega que el sospechoso viajó en tren desde California a Chicago y luego a Washington, donde se registró como huésped en el Washington Hilton, donde se celebró la ostentosa gala anual el 25 de abril.

Según los fiscales federales, Allen llegó al hotel la noche anterior al evento y, mientras este se desarrollaba, supuestamente se precipitó a través del control de seguridad situado encima de la recepción antes de ser detenido.

Según consta en un documento presentado ante el tribunal, el hombre portaba una escopeta de corredera calibre 12 y una pistola.

Una declaración jurada del FBI presentada en apoyo de la denuncia penal contra Allen cita un manifiesto que Allen supuestamente envió a sus familiares poco antes de ser derribado y reducido a las afueras del salón de baile del hotel Hilton.

«Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes», reza el manifiesto atribuido a Allen. «Los funcionarios de la administración... son objetivos priorizados desde el rango más alto hasta el más bajo».

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asesinatos
tiroteos
Atentados

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
La buena noticia

La buena noticia
NosotrAs: Ser mamá dos veces

NosotrAs: Ser mamá dos veces
Patricia Acosta y Katia Jáuregui, integrantes de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron asesinadas mientras viajaban en moto.

Asesinan en Salamanca a Patricia Acosta y Katia Jáuregui, madre e hija integrantes de colectivo de búsqueda
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, permanece en la entidad, luego de versiones difundidas sobre una supuesta salida del mandatario estatal.

‘Rubén Rocha está en Sinaloa’... Sheinbaum aclara paradero del gobernador con licencia
Pensión Bienestar 2026... ¿Qué letras y apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 11 al 15 de mayo?

Pensión Bienestar 2026... ¿Qué letras y apellidos reciben el pago de 6 mil 400 pesos del 11 al 15 de mayo?
Conoce qué documentos necesitas para presentar una reclamación formal y quiénes sí tienen derecho a recibir esta prestación.

¿No te pagaron utilidades? Estos son los documentos que necesitas para reclamarlas en 2026
Reinas. Meryl Streep y Anne Hathaway regresaron a la pantalla grande con una producción que se mantiene entre las más vistas del momento.

¡Imparable! ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ supera a ‘Mortal Kombat II’ en taquilla

Pumas, Pachuca, Chivas y Cruz Azul buscarán el pase a la Final del Clausura 2026 en unas Semifinales con sabor a revancha en la Liga MX.

Semifinales Liga MX: Pumas vs Pachuca y Chivas vs Cruz Azul definen a los finalistas del Clausura 2026