18 mil soldados países de la OTAN y Ucrania inician en Suecia el mayor ejercicio militar del año de esta nación

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Internacional
/ 28 abril 2026
    18 mil soldados países de la OTAN y Ucrania inician en Suecia el mayor ejercicio militar del año de esta nación
    El primer Ministro sueco Ulf Kristersson durante una conferencia de prensa. EFE/EPA/George Christoforou
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Soldados de Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Estonia, Letonia, Alemania, Países Bajos, Canadá y Ucrania participan en estas maniobras

COPENHAGUE- Alrededor de 18 mil soldados de doce países de la OTAN y de Ucrania iniciaron este lunes en Suecia el mayor ejercicio militar del año en este país escandinavo, que se prolongará durante dos semanas.

Soldados de Suecia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Estonia, Letonia, Alemania, Países Bajos, Canadá y Ucrania participan en unas maniobras que se concentrarán sobre todo en el sur del país y en la isla báltica de Gotland.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/mark-rutte-lider-de-la-otan-enfrenta-un-dificil-desafio-mientras-trump-arremete-contra-la-alianza-AB19902417

“Aurora 2026”, como han sido bautizadas las maniobras, simulan cómo afrontar una amenaza militar “grave” e inesperada procedente del este.

“En nuestra área próxima es Rusia la que constituye una amenaza de dimensiones. Es la guerra de Rusia contra Ucrania la que nos ha llevado a la peor situación de seguridad desde la II Guerra Mundial y es la amenaza rusa la que exige que entrenemos nuestra capacidad defensiva”, señaló en un comunicado de las Fuerzas Armadas suecas el contraalmirante Jonas Wikström.

Una parte central de los ejercicios tratará de la capacidad para transportar y mover tropas y equipo en Suecia, que adquirió la condición de miembro de la OTAN hace dos años.

“La principal diferencia de anteriores maniobras Aurora es que ahora se entrenarán los nuevos planes operativos como aliados”, señaló Wikström.

Otra de las novedades será la participación de 16 operadores de drones ucranianos, que compartirán las experiencias de Kiev en ese área.

Está previsto que los ejercicios militares se realicen hasta el próximo 13 de mayo.

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