40 años después continúa la búsqueda de los niños perdidos tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia

COLOMBIA- Como una madre que sostiene a un bebé en brazos, Martha Lucía López llevaba una pequeña barcaza de madera con una fotografía de su hijo Sergio Melendro, uno de los cientos de niños que fueron reportados como perdidos hace 40 años, cuando la erupción de un volcán arrasó con un pueblo entero de Colombia: Armero.

Conmovida, López dejó que la barcaza navegara por un río junto a otras cientos, en un intento más por buscar a su hijo o más bien, rogar que él la encuentre.

“La única opción que tenemos es que ellos, la gente que los adoptó, cuente la historia verdadera y que ellos (los hijos) vengan a nosotras”, dijo la mujer de 67 años a The Associated Press.

Sergio tenía cinco años al perderse en la noche del 13 de noviembre de 1985, cuando erupcionó el volcán Nevado del Ruiz, a 5,321 metros sobre el nivel del mar. La lava fundió su pico nevado y se unió con los cauces de los ríos que generaron una avalancha que bajó a gran velocidad por las montañas hasta Armero, un pueblo de 31,800 habitantes. Murieron aproximadamente 25 mil de ellos, siendo el desastre natural más mortífero en la historia reciente de Colombia.

De Armero, ubicado en el departamento de Tolima, en el centro-oeste del país, quedan en pie algunas paredes, fachadas, planchones de las cocinas y la cúpula de su iglesia. Lo demás desapareció en el lodo y poco a poco la naturaleza fue recuperando su lugar con frondosos árboles y hierba. Desde la tragedia dejó de ser habitado y en 1986 el papa Juan Pablo II lo declaró “campo santo”.

LAS PISTAS DE LOS NIÑOS

En la noche de la tragedia, López y su esposo escucharon ruidos extraños y salieron a las calles hacia el puesto de Bomberos para preguntar si algo pasaba. En las noticias se decía que el volcán estaba haciendo erupción, pero López creía que no los afectaría por estar a unos 50 kilómetros de distancia. Su hijo quedó en la casa dormido.

Una vez en las calles empezaron a sentir el agua del río que bajaba por las calles. El carro en el que estaban se volcó y salieron tratando de correr. Se resguardaron en la copa de un árbol y luego en el techo de una casa vecina.