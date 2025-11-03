Colombia le propone plan a México para combatir al crimen organizado multinacional
Medios destacan que el presidente Petro publica propuesta en redes, dos días después del homicidio de Carlos Manzo
El 3 de noviembre se reportó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le propuso a la administración presidencial de México crear un ‘observatorio sobre el crimen organizado’.
En su propuesta se refiere al crimen organizado como ‘mafias multinacionales’ en relación con el supuesto alto margen de actividad ilícita que tienes dichas organizaciones en el continente latinoamericano.
‘La lucha común contra mafias multinacionales, bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos’ aseveró Petro.
Medios han destacado que la propuesta del presidente Colombiano a Claudia Sheinbaum ocurre dos días después del asesinato del alcalde Carlos Manzo, de Uruapan, Michoacán. El caso, supuestamente, tiene vinculaciones con el crimen organizado, pero las autoridades todavía no lo esclarecen, definitivamente.
Por igual, la propuesta del observatorio ocurre en paralelo a las posibles incursiones militares de los Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela. Porque la administración presidencial de Donald Trump ha acusado al presidente venezolano de tener vinculación directa con pandillas de narcotráfico, catalogadas como terroristas, por los Estados Unidos.