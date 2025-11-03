Colombia le propone plan a México para combatir al crimen organizado multinacional

Internacional
/ 3 noviembre 2025
    Colombia le propone plan a México para combatir al crimen organizado multinacional

Medios destacan que el presidente Petro publica propuesta en redes, dos días después del homicidio de Carlos Manzo

El 3 de noviembre se reportó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, le propuso a la administración presidencial de México crear un ‘observatorio sobre el crimen organizado’.

En su propuesta se refiere al crimen organizado como ‘mafias multinacionales’ en relación con el supuesto alto margen de actividad ilícita que tienes dichas organizaciones en el continente latinoamericano.

La lucha común contra mafias multinacionales, bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos’ aseveró Petro.

Medios han destacado que la propuesta del presidente Colombiano a Claudia Sheinbaum ocurre dos días después del asesinato del alcalde Carlos Manzo, de Uruapan, Michoacán. El caso, supuestamente, tiene vinculaciones con el crimen organizado, pero las autoridades todavía no lo esclarecen, definitivamente.

TE PUEDE INTERESAR: EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News

Por igual, la propuesta del observatorio ocurre en paralelo a las posibles incursiones militares de los Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela. Porque la administración presidencial de Donald Trump ha acusado al presidente venezolano de tener vinculación directa con pandillas de narcotráfico, catalogadas como terroristas, por los Estados Unidos.

Temas


Crimen Organizado
Inseguridad
Narcotráfico

Localizaciones


Colombia
México

true

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunció la falta de ética del periódico Reforma por publicar imágenes del momento en que fue víctima de acoso.

Sheinbaum acusa revictimización por parte de Reforma al publicar fotos sobre acoso que sufrió
Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcoterroristas en el océano Pacífico

Estados Unidos destruye otra embarcación de presuntos narcoterroristas en el océano Pacífico
En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento.

Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM

Claudia Sheinbaum confirmó que Grecia Quiróz, viuda de Carlos Manzo, será la próxima alcaldesa de Uruapan.

Viuda de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, será la próxima alcaldesa de Uruapan, confirma Sheinbaum
Durante el mes de noviembre, adultos mayores recibirán el pago de la Pensión Bienestar, correspondiente a seis mil 200 pesos bimestrales, de acuerdo con el calendario oficial de pago

Pensión del Bienestar... calendario del 5 al 27 de noviembre para recibir el pago de 6 mil 200 pesos
Ernesto Chavana, conductor de Multimedios, fue hospitalizado por una inflamación severa en la cadera.

Ernesto Chavana, conductor de Multimedios, fue hospitalizado por una inflamación severa en la cadera.