$!5 soldados salvadoreños desaparecidos en Haití tras una emboscada

Una fuerza respaldada por la ONU y enviada para combatir la violencia de las pandillas dijo que buscaba a los soldados, quienes se encontraban en un área controlada por grupos criminales cuando fueron atacados.

Cinco soldados salvadoreños, miembros de una nueva fuerza respaldada por la ONU y desplegada para frenar la violencia de las pandillas en Haití, fueron emboscados el domingo mientras hacían compras cerca de la capital y permanecían desaparecidos horas después, según tres personas familiarizadas con la situación. Los soldados viajaban en un vehículo por una zona controlada por pandillas, justo al norte de Puerto Príncipe, cuando uno de los cinco informó que estaban bajo ataque y que había resultado herido. Desde entonces, nadie ha tenido noticias de él ni de los otros cuatro ocupantes del vehículo, dijeron las personas.

La Fuerza Armada de El Salvador informó en redes sociales, la madrugada del lunes, que trabajaba para localizar y establecer contacto con cuatro de sus aerotécnicos desplegados en Haití, quienes habían sido atacados por grupos criminales fuertemente armados. La discrepancia entre ambas cifras no pudo explicarse de inmediato. La institución señaló que los cuatro habían logrado salir de su vehículo blindado después de que este fuera alcanzado por explosivos y comenzara a incendiarse. También informó que se desplegaron helicópteros militares salvadoreños para apoyarlos, lo que obligó a los grupos criminales a retirarse. Sin embargo, los helicópteros también recibieron disparos y la violencia en la zona obstaculizó otras operaciones de apoyo, indicó.

La Fuerza Armada dijo que trabajaba con la Fuerza de Represión de las Bandas, una misión respaldada por la ONU para frenar la violencia generalizada de las pandillas en Haití, a fin de localizar a sus efectivos desaparecidos. Tras algunas llegadas recientes, la fuerza cuenta actualmente con más de 2 mil efectivos de Chad, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia y Sri Lanka. Los salvadoreños operan una unidad de helicópteros que se encarga principalmente del transporte y de otras tareas logísticas.

No estaba claro por qué los salvadoreños estaban de compras en una zona considerada de acceso restringido y catalogada como “zona roja”. El personal de la Organización de las Naciones Unidas y de las misiones diplomáticas tendría prohibido ingresar allí sin vehículos blindados y armas. Los soldados estaban de compras en Santo, una comunidad cercana a Croix-des-Bouquets controlada por una pandilla conocida como “Chien Méchant”, o “Perro Feroz”, dijeron dos de las personas. Tanto ellas como la tercera fuente hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas para abordar públicamente el caso. La pandilla 400 Mawozo, conocida por perpetrar numerosos secuestros, también opera en esa zona. En un comunicado difundido el domingo por la noche, la Fuerza de Represión de las Bandas confirmó que un vehículo en el que viajaban algunos de sus soldados fue atacado y que sus ocupantes intercambiaron disparos con presuntos miembros de pandillas.

La misión señaló que “continuaba evaluando la situación y verificando las circunstancias en torno al incidente”. Otros soldados de la misión habían salido en busca de los desaparecidos, dijo una de las personas familiarizadas con el caso. Un portavoz de la Policía Nacional de Haití afirmó que no tenía información sobre el incidente. Los residentes de la zona recurrieron a las redes sociales para reportar un aumento en la actividad de helicópteros y los disparos. Haití atraviesa una crisis extrema de violencia de pandillas que ha provocado la muerte de más de 22 mil personas desde 2021. Al menos 138 personas fueron secuestradas durante los primeros seis meses de este año, según estadísticas de la ONU.

La Fuerza de Represión de las Bandas se organizó después de que una misión internacional anterior no lograra controlar la violencia. Se prevé que la nueva fuerza sea mucho más numerosa, con 5 mil 500 soldados de distintos países, y que cuente con un mandato más amplio para operar de manera independiente de la policía e incluso realizar arrestos. En una entrevista el mes pasado, Jack Christofides, representante especial de la Fuerza de Represión de las Bandas en Haití, reconoció que la misión estaba rezagada en cuanto al número de efectivos, pero aseguró que las operaciones ya comenzaban a reducir actividades de las pandillas, como la extorsión.

“Lo que estamos viendo es que las pandillas están empezando a atacarnos, lo cual es una señal segura de que estamos afectando su modelo de negocio y su recaudación de ingresos”, dijo Christofides. “Pero tenemos un largo camino por recorrer; lo reconocemos totalmente”. El funcionario afirmó que la fuerza tendría a la mayoría de sus soldados desplegados sobre el terreno para finales de este año.