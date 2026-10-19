EU arresta a más de una veintena de personas en California acusadas de votar ilegalmente

LOS ÁNGELES.- Las autoridades estadounidenses arrestaron a más de una veintena de extranjeros el lunes en California acusados de registrarse y votar ilegalmente.

La redada en distintas partes del estado forma parte de un esfuerzo del gobierno del presidente Donald Trump por erradicar el voto de no ciudadanos antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del próximo mes, aunque los datos muestran que el problema es sumamente raro, difícil de probar y no ha cambiado el resultado de ninguna contienda.

TE PUEDE INTERESAR: Este fue el último sermón del sacerdote Patricio Sánchez, que murió tras caerle una cruz en Guayaquil

Los arrestos también reflejan una nueva escalada en la disputa sobre padrones electorales entre el gobierno federal y California, agravada la semana pasada cuando el Departamento de Justicia demandó al estado y luego advirtió que los trabajadores electorales locales que, a sabiendas, procesen o tabulen boletas presentadas por votantes no ciudadanos corren el riesgo de ser investigados y potencialmente procesados.

El Departamento de Justicia indicó que todos los arrestados como parte de una redada denominada Operación Proteger el Voto son residentes permanentes legales, pero no ciudadanos y por lo tanto no podían votar legalmente.

CALIFORNIA COMO PUNTO CRÍTICO

El gobierno federal ha convertido el voto de no ciudadanos en una prioridad este año, exigiendo a los estados información detallada de los votantes, incluidas fechas de nacimiento, direcciones, números de licencia de conducir y números parciales del Seguro Social.

Antes del lunes, el Departamento de Justicia había acusado a unas 90 personas por diversas irregularidades electorales en lo que va del año, incluidas 50 a quienes se les atribuye haber votado como no ciudadanos. Hubo más de 227 millones de votantes registrados en Estados Unidos durante la elección presidencial de 2024.

La actividad se ha desarrollado particularmente en California, un estado mayoritariamente demócrata que por lo general no se considera en disputa pero sí tiene un puñado de contiendas competitivas para el Congreso que podrían determinar qué partido controla la Cámara de Representantes durante los dos últimos años del mandato del presidente Trump. Más de 23 millones de personas están registradas en todo el estado.

El gobierno demandó a California la semana pasada para impedir que cuente las boletas enviadas por correo de personas que el gobierno federal ha identificado como “probables” no ciudadanos hasta que pueda confirmarse su estatus migratorio.