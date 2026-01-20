50 años del primer vuelo comercial del Concorde, volaba más rápido que la velocidad de rotación de la Tierra

20 enero 2026
    50 años del primer vuelo comercial del Concorde, volaba más rápido que la velocidad de rotación de la Tierra
    Un avión supersónico Concorde de Air France sobrevuela la ciudad de Río de Janeiro, con el Cristo Redentor y el Pan de Azúcar de fondo. Foto: EFE/Air France

Se vislumbra su fin, después que un Concorde despegara desde el aeropuerto Charles de Gaulle estalló por una pieza de titanio que estaba en la pista de despegue este accidente causó la muerte de 113 personas

FRANCIA- Este miércoles, 21 de enero, se cumplen 50 años del primer vuelo comercial del Concorde, el avión supersónico que volaba más rápido que la velocidad de rotación de la Tierra, una proeza técnica que acabó en 2003, tras un accidente tres años antes con 113 muertos y unos costes inasumibles para un mundo que caminaba hacia la sostenibilidad.

Este avión, con capacidad para 100 pasajeros, superaba la velocidad del sonido porque volaba a Mach 2.04, es decir, a 2,180 kilómetros por hora. Los de largo radio actuales no superan los mil.

TE PUEDE INTERESAR: Concorde, medio siglo del sueño supersónico

Con el Concorde un pasajero podía salir de París a las 10:30 y llegar a Nueva York a las 8:15 hora local, ganando tiempo al reloj. El trayecto transatlántico más veloz se hizo el 7 de febrero de 1996, yendo de Londres a Nueva York en apenas 2 horas, 52 minutos y 59 segundos. Cincuenta años más tarde se tardan 7 horas.

Para concebir el Concorde se tuvo que replantear toda la mecánica, pues su aerodinámica debía ser distinta a la de los aviones usuales, mucho más pesados.

“ECHO DE MENOS PILOTARLO”

Tal era su tecnología que medio siglo después no existe nada igual, aseguró a EFE François Adibi, piloto del Concorde de 2001 a 2003, cuando dejó de operar. Su velocidad supersónica y su autonomía de cuatro horas de vuelo, aproximadamente, no han sido capaces de reproducirse.

“Echo de menos pilotarlo”, reconoció Adibi, feliz de reencontrarse en la cabina de vuelo de esta máquina expuesta en el Museo del Aire y del Espacio, situado en Le Bourget (norte de París).

Este piloto no ha encontrado la misma conexión con ningún otro avión. “Tengo la impresión de que es algo vivo, como si el Concorde tuviera un alma que otros aviones más modernos no tienen”, dijo el también autor de ‘Concorde: Notre part de rêve’ (‘Concorde: Nuestra parte del sueño’), que se publicará a finales de abril en Francia con la editorial Michel Lafon.

$!Mañana se cumplen 50 años del primer vuelo comercial del Concorde, el avión supersónico que volaba más rápido que la velocidad de rotación de la Tierra.
Mañana se cumplen 50 años del primer vuelo comercial del Concorde, el avión supersónico que volaba más rápido que la velocidad de rotación de la Tierra. Foto: EFE/Sud Aviation

Entre sus anécdotas, llevar en el Concorde a Michael Jackson, que tenía miedo a volar y que por eso se tapaba la cara con una manta durante el trayecto.

DEMOSTRACIÓN DE PODER ANTE EU Y LA URSS

El Concorde fue pensado también para mostrar el poder de Francia y el Reino Unido ante Estados Unidos y la Unión Soviética (URSS), que luchaban por erigirse en líderes de la tecnología aeroespacial.

En un contexto de Guerra Fría, ambos países europeos se aliaron mediante un tratado firmado en 1962, ante la evidencia de que por separado no serían capaces de hacer frente al elevadísimo coste económico de crear una máquina tan potente.

Estados Unidos respondió a Europa impulsando su propio proyecto en 1963, que años más tarde desecharía ante la complejidad técnica y las preocupaciones ambientales crecientes.

La URSS, por su lado, fue la primera potencia en hacer despegar el primer avión supersónico que transportaba pasajeros, el Túpolev Tu-144. Fue el 26 de diciembre de 1975, 26 días antes que el Concorde. Sin embargo, era poco seguro y muy ruidoso.

TE PUEDE INTERESAR: 10 años después del trágico accidente del Concorde

El 21 de enero de 1976 dos Concorde despegaron. Uno lo hizo operado por British Airways y realizó el trayecto de Londres-Heathrow a Baréin, mientras que el otro, de Air France, fue de París a Río de Janeiro con escala en Dakar.

EL ACCIDENTE DE 2000, EL PRINCIPIO DEL FIN

El principio del fin llegó en el año 2000, cuando una rueda de un Concorde que despegaba desde el aeropuerto Charles de Gaulle estalló por una pieza de titanio que estaba en la pista de despegue y que se desprendió de otra aeronave. El accidente causó la muerte de 113 personas.

Después de aquello se interrumpieron los vuelos en Concorde. En 2001 se retomaron, tras introducir mejoras en las ruedas. En 2003, sin embargo, se puso fin definitivamente a este modelo por cuestiones económicas, pero también sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Aston Martin homenajea al Concorde con un DBS Superleggera especial

El mantenimiento de estos aviones era muy costoso, así como el precio de sus billetes, que en los años 2000 rondaban los 8 mil euros para un trayecto de ida y vuelta de París a Nueva York. Hoy equivaldría a unos 11,500 euros, según la inflación acumulada en Francia.

$!Francois Adibi, ex primer oficial de Air France a bordo del Concorde en el Museo Nacional del Aire y del Espacio de Francia en el Aeropuerto Le Bourget.
Francois Adibi, ex primer oficial de Air France a bordo del Concorde en el Museo Nacional del Aire y del Espacio de Francia en el Aeropuerto Le Bourget. Foto: EFE/EPA/Chistopher Pettit Tesson

Además, los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York de 2001 generaron miedo en la sociedad y afectaron a su forma de desplazarse.

“Hubo una disminución del número de pasajeros y un menor interés por mantener en vuelo este tipo de aviones”, contó Marion Weckerle, encargada de la colección de aviones del Museo del Aire y del Espacio, que organiza varias actividades de conmemoración del 50 aniversario del primer vuelo comercial del Concorde.

Por Edgar Sapiña Manchado, Agencia de noticias EFE.

