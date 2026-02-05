A casi 4 años de guerra, Ucrania registra 55 mil soldados muertos en combate

Al menos 55.000 soldados ucranianos han muerto luchando contra la invasión de Rusia que este mes cumple cuatro años, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, mientras un enviado estadounidense describió dos días de conversaciones entre funcionarios de Moscú y Kiev como “detalladas y productivas”.

Ucrania también ha listado “un gran número de personas” como desaparecidas en la guerra, añadió Zelenskyy en una entrevista transmitida por la cadena de televisión francesa France 2 el miércoles por la noche.

La última vez que el líder ucraniano dio una cifra de muertes en el campo de batalla, a principios de 2025, dijo que habían muerto 46.000 soldados ucranianos.

Las dos partes están atrapadas en una agotadora guerra de desgaste en la línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros (600 millas) que serpentea por el este y sureste de Ucrania, donde el ejército ruso intenta hacer valer el mayor tamaño de su ejército. Ambas partes también están disparando drones y misiles de largo alcance a objetivos en la retaguardia.

La cifra de bajas que dio Zelenskyy es mucho menor que una estimación que dio el mes pasado un grupo de expertos estadounidense. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estimó que iban 140.000 soldados ucranianos muertos hasta finales del año pasado. El informe agregaba que en el caso de Rusia eran hasta 325.000 muertes.

Ni Moscú ni Kiev ofrecen datos periódicos sobre las bajas militares. El Ministerio de Defensa ruso no ha publicado cifras sobre muertes en el campo de batalla desde una declaración en septiembre de 2022 que decía que poco menos de 6.000 soldados rusos habían fallecido.

Los civiles ucranianos también han sufrido por los combates. El año pasado se registró un aumento del 31% en las bajas civiles ucranianas en comparación con 2024, según un informe publicado el miércoles por el grupo de defensa Human Rights Watch.

Casi 15.000 civiles ucranianos han sido asesinados y poco más de 40.000 heridos desde el inicio de la guerra hasta diciembre pasado, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania.

Mientras tanto, los esfuerzos de paz se han prolongado, y los negociadores de Moscú y Kiev mantuvieron este jueves un segundo día de conversaciones mediadas por Estados Unidos.

El enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, dijo que las dos partes acordaron intercambiar 314 prisioneros, su primer intercambio en cinco meses, aunque la reunión en Abu Dabi no logró un avance importante.

Las delegaciones de Moscú y Kiev estuvieron acompañadas en la capital de los Emiratos Árabes Unidos por Witkoff y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, según Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, quien estuvo presente en la reunión.

El general Alexus Grynkewich, Comandante Supremo Aliado de la OTAN en Europa, también estuvo presente en las conversaciones, según un portavoz del general que habló bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados.

LA GUERRA PERSISTE

En la madrugada de este jueves, dos personas resultaron heridas en la capital ucraniana como resultado de ataques nocturnos de drones rusos, dijo el alcalde, Vitali Klitschko. En la región más amplia de Kiev, un hombre sufrió una herida de metralla en el pecho, dijeron las autoridades.

Rusia disparó 183 drones y dos misiles balísticos contra Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana.

Por su parte, las defensas antiaéreas rusas derribaron 95 drones ucranianos durante la noche en varias regiones, el mar de Azov y Crimea, que Rusia anexó ilegalmente en 2014, dijo el Ministerio de Defensa de Rusia.