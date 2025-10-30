Pakistán amenaza con ‘aniquilar’ a los talibanes tras el fracaso de las conversaciones de paz

/ 30 octubre 2025
    Pakistán amenaza con ‘aniquilar’ a los talibanes tras el fracaso de las conversaciones de paz
    El ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, y el ministro de Defensa afgano, el mulá Muhammad Yagoob, se dan la mano tras firmar un acuerdo de alto el fuego en Doha, Qatar, el 19 de octubre de 2025. FOTO: AP

De acuerdo con el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, las negociaciones de paz celebradas en Estambul, Turquía, finalizaron sin alcanzar una solución efectiva, tras los enfrentamientos mortales ocurridos durante el mes

El ministro de Defensa de Pakistán amenazó el miércoles con “aniquilar” a los talibanes, que controlan el vecino Afganistán, después de que fracasaran las negociaciones para lograr una paz duradera entre ambas partes.

Las conversaciones de paz concluyeron en Estambul, Turquía, sin una “solución viable”, según el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, lo que se produce tras los mortales enfrentamientos de este mes.

Decenas de personas murieron a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán en la peor ola de violencia en la zona desde que los talibanes tomaron el control de Kabul en 2021.

Las negociaciones terminaron con un desacuerdo sobre la supuesta utilización de Afganistán como base por parte de grupos terroristas para atacar a las fuerzas de seguridad a lo largo de la frontera con Pakistán.

“Pakistán no necesita emplear ni una fracción de todo su arsenal para aniquilar por completo al régimen talibán y hacerlo retroceder a las cuevas para que se escondan”, dijo el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, en X.

Los dos países acordaron un alto el fuego negociado en Doha, Qatar, el 19 de octubre, pero no pudieron encontrar puntos en común en una segunda ronda de conversaciones mediadas por Turquía y Qatar en Estambul, según Reuters.

Ambos países se culparon mutuamente del fracaso de las conversaciones.

“La parte afgana siguió desviándose del tema central... sobre el cual se inició el proceso de diálogo”, dijo el miércoles el ministro de información de Pakistán, acusando a los talibanes de recurrir a tácticas dilatorias, estratagemas y a un “juego de culpas”.

“El diálogo, por lo tanto, no logró aportar ninguna solución viable”, dijo.

Una fuente de seguridad paquistaní informó a Reuters que los talibanes no habían estado dispuestos a aceptar controlar a los talibanes paquistaníes, un grupo terrorista distinto que, según Pakistán, opera impunemente desde dentro de Afganistán.

Una fuente afgana familiarizada con las conversaciones dijo al medio que las negociaciones terminaron después de “intercambios tensos” sobre el tema, señalando que Afganistán afirmó no tener control sobre los talibanes paquistaníes.

En las últimas semanas, los talibanes paquistaníes lanzaron ataques contra el ejército paquistaní.

Los enfrentamientos comenzaron a principios de este mes después de que ataques aéreos paquistaníes tuvieran como objetivo al líder de los talibanes paquistaníes en Kabul y otros lugares.

Los talibanes respondieron con ataques contra puestos militares pakistaníes a lo largo de los 2.575 kilómetros de frontera que permanece cerrada.

El ministro de Defensa de Pakistán afirmó el sábado que creía que Afganistán buscaba la paz, pero que el fracaso en alcanzar un acuerdo en Estambul significaría “una guerra abierta”.

Y a pesar del alto el fuego entre Pakistán y los talibanes, los enfrentamientos del fin de semana provocaron la muerte de cinco soldados pakistaníes y 25 miembros de los talibanes pakistaníes cerca de la frontera con Afganistán.

Miguel Sagnelli

Especialista en temas de geopolítica internacional. Ha trabajado en medios de Europa y nacionales por más de 10 años.

