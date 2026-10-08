A Constantín Náser, párroco greco-ortodoxo, la Policía israelí lo insultó y lo desnudó

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    A Constantín Náser, párroco greco-ortodoxo, la Policía israelí lo insultó y lo desnudó
    El padre Constantín Náser, párroco de la comunidad greco-ortodoxa de Yafa, denuncia haber sido detenido y agredido por la Policía israelí después de intervenir en defensa de un joven árabe. EFE7Miguel Flores

La Policía israelí no ha respondido a las consultas de EFE. Al diario israelí Haaretz le aseguró que el sacerdote insultó a los agentes y se negó a marcharse pese a las órdenes

TEL AVIV, ISRAEL- Ser esposado en plena calle, insultado por ser cristiano y obligado a desnudarse en una comisaría. Ese es el precio que, según su relato, pagó el padre Constantín Náser, párroco greco-ortodoxo, por pedirle a un policía israelí que tratara con respeto a un joven árabe.

“El virus Ben Gvir ha llegado a Yafa”, lamenta en conversación con EFE desde su iglesia una semana más tarde, con moretones en todo el cuerpo y la certeza de que este barrio de Tel Aviv donde conviven musulmanes, judíos y cristianos tampoco se salva del extremismo israelí.

Náser se refiere al ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, que dirige la Policía y que en 2023 defendió como “una antigua costumbre judía” los escupitajos de judíos ultraortodoxos y nacionalistas a clérigos cristianos en Jerusalén.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/se-aferran-los-cristianos-de-israel-a-su-fe-y-a-los-aliados-ante-el-temor-a-mas-acoso-BL22838900

El párroco los ha sufrido en carne propia camino del Patriarcado de Jerusalén, pero creía que en Yafa, su lugar desde hace 21 años, se salvaría de la violencia contra cristianos. Hasta que el 29 de septiembre le tocó a él.

INSULTOS Y VEJACIONES

Aquel martes, Náser hacía lo de cada tarde: pasear una hora o dos por los comercios de la calle Yefet para ponerse al día con los vecinos. Mientras comía un helado, vio desplegarse a una cantidad inusitada de fuerzas, unos 30 agentes, entre ellos la unidad especial de patrulla y la unidad canina.

El párroco se fijó en uno de ellos desde el primer momento por la violencia con la que trataba a los jóvenes. “Agarró a un chaval que pasaba por la camiseta, lo arrastró, lo sentó en el suelo y le puso el pie sobre la pierna. Cuando el chico pidió levantarse, el policía le contestó: ‘Te sientas. Aquí van a cambiar muchas cosas, esto no va a seguir siendo como estaban acostumbrados”.

Náser dice que no pudo callarse. Se acercó al agente y le pidió que hablara al chico con buenas formas. En ese momento, relata el cura, tres o cuatro agentes se le echaron encima, le retorcieron los brazos a la espalda y le esposaron. También le golpearon la cabeza contra la furgoneta al meterlo dentro.

Allí, el mismo agente en el que se había fijado al comienzo del despliegue le desabrochó el hábito por detrás y, según su relato, le vejó, le insultó y se dirigió a él en términos obscenos.

$!El ataque contra el padre Constantín Náser vuelve a poner el foco sobre la tensión entre la población árabe y las fuerzas de seguridad en esta ciudad mixta.
El ataque contra el padre Constantín Náser vuelve a poner el foco sobre la tensión entre la población árabe y las fuerzas de seguridad en esta ciudad mixta. EFE/Miguel Flores

El sacerdote narró que el soldado le dijo: “Que te jodan; a ti, a tu madre y a tu padre” y que sujetándose los genitales le espetó: “Me comes la polla, cristiano”.

“ME USARON A MÍ PARA ATEMORIZAR AL PUEBLO”

Fuera, la noticia corrió por teléfono: “¡Corre, que es el cura!”. Llegaron vecinos cristianos y musulmanes, y la Policía soltó a los perros contra ellos. Un mando ordenó llevárselo antes de que “se montara un problema gordo”.

Fueron agentes que lo conocen los que pidieron que lo soltaran: “¿Cómo han detenido al cura?”. Un investigador le comunicó que había órdenes “de arriba” de dejarlo ir y le dijo que era la primera vez que su nombre aparecía en el sistema. Salió pasada la una de la madrugada.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/esperan-lideres-judios-que-haya-mejores-relaciones-con-catolicos-bajo-leon-xiv-NF15989004

La Policía israelí no ha respondido a las consultas de EFE. Al diario israelí Haaretz le aseguró que el sacerdote insultó a los agentes y se negó a marcharse pese a las órdenes, y que cualquier queja sobre su conducta será investigada. Náser prepara con un equipo de abogados una denuncia ante el Majash, un departamento que investiga a los policías.

El párroco, palestino-israelí oriundo de la localidad israelí de Nazaret, con un tercio de comunidad cristiana árabe, está convencido de que su detención no fue un exceso puntual de un agente, sino un mensaje para todo su pueblo.

Para el sacerdote, esposar en público a la figura más reconocible de la comunidad cristiana de Yafa y amenazar con que en la ciudad «van a cambiar muchas cosas» era una forma de infundir miedo en el resto de vecinos.

ANTES ESCONDÍAN EL ODIO

El caso del párroco ha llegado a la política israelí. Mientras habla con EFE este martes, el rabino reformista y diputado Gilad Kariv, del partido Demócrata, entra en el salón de la iglesia para grabarse un vídeo con él. Según el sacerdote, su teléfono no deja de sonar desde hace una semana.

Para Náser, lo que le pasó no se entiende sin el Gobierno de Benjamín Netanyahu y sus socios ultraderechistas, y no es por tanto un fenómeno nuevo.

“Es racismo. No nos engañemos. Vemos al Gobierno, a Ben Gvir, a (Bezalel) Smotrich (ministro ultra de Finanzas). No ha surgido ahora”, dice.

“El odio ya existía, pero antes la gente tenía vergüenza de mostrarlo. Hoy ya no. El virus ha llegado aquí”, agrega.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Policía
Sacerdotes

Localizaciones


Israel

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
Ley antimemes

Ley antimemes
true

Marath Bolaños, el mensajero de Andy

Madres buscadoras presentaron un amparo contra la FGR y las 32 fiscalías por fallas en el Banco Nacional de Datos Forenses.

Madres buscadoras demandan a Ernestina Godoy, a la FGR y fiscales por fallas en el Banco de Datos Forenses
Claudia Sheinbaum negó haber regañado a Omar García Harfuch tras el reporte publicado por The Wall Street Journal.

Sheinbaum niega molestia con Harfuch por congelamiento de cuentas tras reporte del WSJ
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Nacional Monte de Piedad reactivó su tienda en línea con descuentos en joyería y relojes durante octubre.

Monte de Piedad ofrece hasta 35% de descuento en joyas: así puedes comprar
Laurence Leavy, conocido como Marlins Man, compartió una selfie con Dua Lipa y Callum Turner durante el partido entre Yankees y Rays, sin saber inicialmente que estaba junto a dos celebridades internacionales.

¿Quién es Marlins Man? El aficionado que conoció a Dua Lipa y Callum Turner sin saberlo
Carlos Tévez prepara su despedida en La Bombonera y busca reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo.

¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugando juntos?... el sueño de Carlos Tévez que se haría realidad en Argentina