¿Quién es Marlins Man? El aficionado que conoció a Dua Lipa y Callum Turner sin saberlo

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    ¿Quién es Marlins Man? El aficionado que conoció a Dua Lipa y Callum Turner sin saberlo
    Laurence Leavy, conocido como Marlins Man, compartió una selfie con Dua Lipa y Callum Turner durante el partido entre Yankees y Rays, sin saber inicialmente que estaba junto a dos celebridades internacionales. FOTO: ESPECIAL
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

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Una inesperada conversación detrás del home, una selfie y una primera experiencia con el beisbol hicieron que tres personajes acapararan la atención en pleno juego de los Yankees

Una escena inesperada se robó la atención durante los Playoffs de la MLB. Mientras los Yankees de Nueva York disputaban su supervivencia ante los Rays de Tampa Bay, la cantante Dua Lipa y su esposo, el actor Callum Turner, terminaron sentados junto a un personaje mediático del beisbol: “Marlins Man”. Lo curioso fue que él no sabía quiénes eran.

El encuentro ocurrió el miércoles 7 de octubre en el Yankee Stadium, durante el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana. Las cámaras captaron a la pareja conversando con Laurence Leavy, nombre real de Marlins Man, detrás del plato.

Leavy es conocido por aparecer en encuentros con la camiseta y la visera naranja de los Marlins de Miami, incluso cuando su equipo no participa.

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Su presencia detrás de home lo convirtió en un personaje habitual de las transmisiones deportivas y las redes sociales.

Después del partido, el aficionado publicó una selfie con Dua Lipa y Turner en X y confesó que desconocía su fama.

“No tenía idea de quiénes eran y fueron muy amables y amigables con todos”, escribió. También explicó que conoce de deportes, pero no de música ni de cine, y les deseó muchos años de felicidad en su matrimonio.

La historia adquirió otro giro cuando Leavy aseguró que aquella había sido la primera experiencia de Dua Lipa en un partido de beisbol y también la primera vez que probaba un hot dog estadounidense.

El fanático incluso la calificó como una de las celebridades más agradables que ha conocido.

Instagram

La pareja también protagonizó un momento peculiar en las gradas: otros espectadores les indicaron que debían ponerse de pie con dos strikes en la cuenta de un bateador rival.

Poco después, Max Fried consiguió un ponche y ambos celebraron con la grada.

Dua Lipa y Callum Turner, quienes contrajeron matrimonio este año, acudieron al estadio para disfrutar de una noche de postemporada, pero terminaron convertidos en protagonistas de una de las imágenes más comentadas fuera del terreno de juego.

Para los Yankees, en cambio, el desenlace fue amargo: Tampa Bay se impuso 4-3 y completó una barrida de 3-0 en la Serie Divisional, eliminando a Nueva York.

Entre la despedida de los locales y la conversación viral, Marlins Man volvió a acaparar reflectores, esta vez sin reconocer a las estrellas que tenía a su lado.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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