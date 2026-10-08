Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este jueves, el huracán Isaías continuará intensificándose sobre el centro y norte del golfo de México, su amplia circulación ocasionará lluvias puntuales intensas en Chiapas (oeste y costa), Campeche (oeste y costa) y Yucatán (costa, norte y oeste); lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte); así como lluvias con intervalos de chubascos en el noreste y centro del país.

Por otra parte, el ingreso de humedad asociado con la circulación de la tormenta tropical Simón, y con un canal de baja presión, ocasionarán Tormenta Negra, lluvias puntuales torrenciales en Guerrero; lluvias puntuales intensas en Oaxaca; lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Puebla; así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en el occidente, norte y centro del territorio mexicano.

Un segundo canal de baja presión ocasionará chubascos en Baja California Sur. El viernes, la tormenta tropical Simón se desplazará cerca de las costas del Pacífico central mexicano y mantendrá las condiciones para lluvias puntuales torrenciales, durante el viernes en Guerrero (costa, centro y oeste) y Michoacán (costa).

Para el resto del periodo de pronóstico se prevén lluvias fuertes, muy fuertes e intensas en el sur, sureste y occidente del País, así como fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de dichos estados. El ciclón tropical Rachel se dirigirá hacia Baja California, ocasionará al final del periodo de pronóstico lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Baja California, Sinaloa y Sonora, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en la costa de la mencionada península.

Por otro lado, un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en interacción con la corriente en chorro subtropical, el ingreso de humedad de ambos litorales y divergencia en altura, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en las entidades del norte, noreste, oriente, centro del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. El huracán Isaías continuará su desplazamiento hacia el este-noreste, alejándose de costas nacionales y el viernes dejará de afectar al país.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 14 y máxima de 23 grados, con probabilidad de lluvias, el viernes tendremos una máxima de 23 y una mínima de 14 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 24 y mínima de 14. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Tormenta Negra: Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Guerrero (costa y sur).Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (noroeste, centro y costa), Chiapas (oeste y costa), Campeche (oeste y costa) y Yucatán (costa, norte y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán (costa), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (costa) y Quintana Roo (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Morelos y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes y Guanajuato. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: costas de Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Colima, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y costa de Tamaulipas. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Oaxaca, Campeche y Yucatán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, así como en costas de Jalisco, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán. ¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos.

¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.