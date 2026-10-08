¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugando juntos?... el sueño de Carlos Tévez que se haría realidad en Argentina

Entre los invitados existe una posibilidad que por sí sola podría convertir el evento en un espectáculo mundial: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugando juntos. El “Apache” coincidió con ambos durante distintas etapas de su carrera y ahora busca concretar algo que nunca ocurrió en el futbol profesional: ver a los dos astros compartir equipo en una cancha.

El exfutbolista y entrenador argentino, Carlos Tévez , quiere que su partido de despedida sea mucho más que un homenaje a su carrera. El exfutbolista argentino ya recibió el visto bueno de Juan Román Riquelme para utilizar La Bombonera y trabaja en una celebración que pretende reunir a algunas de las figuras más importantes con las que compartió vestuario.

La fecha todavía no está definida, aunque el domingo 20 de diciembre aparece como una de las opciones. La intención sería realizar el homenaje una vez terminada la temporada de Boca Juniors y mantener el evento al margen de cualquier especulación relacionada con las elecciones del club.

LA BOMBONERA SERÍA EL ESCENARIO DEL HOMENAJE

La despedida de Tévez apunta a convertirse en una jornada completa de celebración. Además del partido, la propuesta contempla invitados especiales, música en vivo y diferentes espectáculos para recordar la trayectoria del delantero argentino.

Uno de los equipos podría estar integrado por figuras internacionales y enfrentarse al plantel de Boca Juniors campeón del mundo en 2003, dirigido entonces por Carlos Bianchi. Entre los exjugadores que podrían participar aparecen Riquelme, Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Rolando Schiavi y Pedro Iarley.

También se contempla la presencia de antiguos compañeros de Tévez en la Selección Argentina, entre ellos Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Javier Mascherano, Fernando Gago, Gabriel Heinze, Ángel Di María, Maxi Rodríguez y Ezequiel Lavezzi. En la parte musical, podrían aparecer artistas como La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno.

“¡A CRISTIANO LO VOY A BUSCAR YO!”

El gran atractivo de la celebración sería conseguir que Messi y Cristiano Ronaldo acepten la invitación. Tévez pretende contactarlos personalmente y ya dejó clara su determinación con una frase que resume el objetivo: “A Cristiano lo voy a buscar yo”.

La posibilidad resulta especial por el vínculo que Tévez mantiene con ambos. El argentino compartió cancha con Cristiano Ronaldo en el Manchester United, mientras que con Messi coincidió durante años en la selección. Sin embargo, los dos máximos referentes del futbol de su generación nunca han formado parte del mismo equipo.

El calendario podría ser otro factor a favor. Messi tendrá compromisos con Inter Miami, mientras que Cristiano continuará su actividad con Al-Nassr. Por ahora, la fecha tentativa del homenaje mantiene abierta la posibilidad de que ambos puedan hacer un espacio para participar en la celebración.

TÉVEZ, ENTRE MESSI Y CRISTIANO

La historia de Tévez con Cristiano se remonta al Manchester United, donde jugaron juntos entre 2007 y 2009. Con Wayne Rooney como otro de los protagonistas del ataque, el tridente formó parte de una etapa especialmente exitosa para el club inglés.

Durante ese periodo conquistaron dos Premier League, la Champions League 2007-08, el Mundial de Clubes, la Community Shield y la Copa de la Liga. Tévez y Cristiano disputaron cerca de 80 partidos juntos antes de que sus caminos se separaran.

Con Messi, la historia fue distinta. Ambos compartieron vestuario con Argentina en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, además de distintas ediciones de la Copa América. Aunque nunca consiguieron un título oficial con la selección mayor juntos, Tévez fue campeón olímpico en Atenas 2004 y Messi consiguió el oro en Pekín 2008.