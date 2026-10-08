Monte de Piedad ofrece hasta 35% de descuento en joyas: así puedes comprar

Si estás buscando una joya, un reloj o algún accesorio a un precio menor, Nacional Monte de Piedad tiene una opción que puede resultar atractiva. Su tienda en línea volvió a operar y durante octubre ofrece promociones en determinados artículos.

La oferta incluye piezas de joyería y relojes, aunque la disponibilidad cambia conforme se realizan las compras. Por ello, un producto puede dejar de estar disponible en cualquier momento.

¿QUÉ PUEDES COMPRAR EN LA TIENDA DE MONTE DE PIEDAD?

El catálogo en línea incluye diferentes categorías de joyería, entre ellas anillos, pulseras, collares, aretes, dijes y juegos, además de relojes y piezas de joyería nueva.

Cada producto cuenta con información sobre sus características. En el caso de las piezas de oro, es posible consultar datos como el kilataje, peso, tipo de artículo y estado de conservación.

La institución señala que las piezas preexistentes pasan por un proceso de selección y restauración antes de ponerse a la venta.

¿QUÉ DESCUENTOS TIENE MONTE DE PIEDAD EN OCTUBRE?

Durante octubre hay promociones en artículos seleccionados. De acuerdo con las condiciones publicadas por la tienda, algunas joyas tienen descuentos de hasta 35 por ciento, mientras que determinados relojes alcanzan hasta 20 por ciento.

También existen opciones de pago a meses sin intereses para compras que cumplen con los requisitos de la promoción. Las condiciones dependen del método de pago, el monto de la compra y el producto seleccionado.

Por eso, antes de realizar la compra es importante revisar el precio final y las condiciones específicas de cada oferta.

¿CÓMO COMPRAR EN LÍNEA EN MONTE DE PIEDAD?

El proceso se puede realizar desde la tienda en línea de Nacional Monte de Piedad.

Primero debes ingresar al catálogo y elegir la categoría que buscas. Después, selecciona una pieza para consultar sus fotografías, características, precio y, en su caso, el descuento disponible.

Si decides comprarla, agrégala al carrito y selecciona la opción para finalizar el pedido. El sistema solicitará los datos necesarios para el envío y posteriormente podrás elegir entre los métodos de pago disponibles.

La tienda cuenta con diferentes alternativas de pago y algunas promociones pueden ofrecer meses sin intereses.

¿LOS REMATES DE MONTE DE PIEDAD SON MÁS BARATOS?

Aunque algunos artículos tienen descuentos importantes, no significa que todas las piezas sean automáticamente más baratas que en otros establecimientos.

El precio depende del material, kilataje, peso, marca, estado de conservación y características de cada producto. Por eso, antes de comprar conviene comparar precios y revisar con atención la descripción de la pieza.