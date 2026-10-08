Marath Bolaños, el mensajero de Andy

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    Marath Bolaños, el mensajero de Andy
    CUARTOSCURO

El secretario del Trabajo de la presidenta Sheinbaum se pasea por oficinas federales con mensajes: este favor lo pide Andy, este contrato lo pide Andy. ¿Quieres reunirte con Andy? Es con él

Le sirve su bajo perfil. El secretario del Trabajo de la presidenta Sheinbaum no destaca. Ni para bien ni para mal. Es uno de esos funcionarios de alto nivel cuyas apariciones públicas son contadas y pasan desapercibidas. No es sujeto de atención de los medios. Se habla muy poco de él. Nada de muertito.

En las sombras es otra cosa. Marath Bolaños se ha convertido en uno de los principales operadores y mensajeros de Andy López Beltrán, el cuestionado hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Marath y Andy son grandes amigos desde hace años. Estudiaron juntos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-tanque-la-uif-amilcar-y-una-presidenta-sin-pruebas-HO23964223

Marath Bolaños opera en dos zonas principalmente. En el exclusivo hotel St. Regis en el Paseo de la Reforma, donde sostiene reuniones en sus cafés y restaurantes, o sube a alguno de los departamentos que forman parte de las cotizadas residencias del inmueble. Y en los restaurantes de moda en la zona Roma-Condesa-Juárez de la Ciudad de México.

Desde esas dos zonas de operaciones, Marath Bolaños es el enlace de Andy López Beltrán con los empresarios a los que se beneficia con contratos del gobierno a cambio de favores económicos. Bueno, pongámoslo con todas sus letras: más que empresarios son coyotes. Funge como intermediario en los contratos de la Secretaría de Salud, de la de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, etc. En su Secretaría, la del Trabajo, no hay tanto margen. Lo que se licita no vale tanto, pero sí hay mucho espacio para el negocio por los conflictos laborales que enfrentan las grandes empresas: la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, están controladas desde su dependencia.

Según las distintas fuentes con acceso de primer nivel, con las que conversé para la redacción de esta columna y que me pidieron guardar su anonimato para evitar represalias del régimen, el secretario del Trabajo de la presidenta Sheinbaum se pasea por oficinas federales con mensajes: este favor lo pide Andy, este contrato lo pide Andy. ¿Quieres reunirte con Andy? Es con él.

De acuerdo con los que conocen su modus operandi, Marath Bolaños ocupó el lugar de Daniel Asaf como gestor de “El Clan” dentro del gobierno. Asaf ya no está en la estructura de la administración federal. Ya no tiene oficina en Palacio Nacional como la tuvo los seis años que fue jefe de ayudantes y el hombre físicamente más cercano al entonces presidente López Obrador. Asaf está ahora en el Congreso, con fuero. Así que su lugar para navegar en las cloacas del Poder Ejecutivo e implementar el tráfico de influencias lo ha ocupado Marath Bolaños.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-nuevo-amilcar-de-andy-AI23900257

SACIAMORBOS

El 19 de septiembre de este año, la embajada de Estados Unidos en México anunció que el gobierno de Trump invertirá 11 millones de dólares en la Escuela Nacional de Protección Civil del gobierno mexicano, que pertenece a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch. Parece que ahí no hubo mayor problema... a diferencia de la primera piedra de la academia policial en Querétaro.

@CarlosLoret

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


A20
Política México

Localizaciones


Palacio Nacional

Personajes


Marath Baruch Bolaños López
Andrés Manuel López Beltrán

Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola

Periodista mexicano con amplia trayectoria en televisión, radio y prensa escrita. Fue conductor de noticiarios en Televisa y actualmente colabora en Vanguardia MX, El Universal, W Radio y Latinus, donde realiza investigaciones y análisis políticos.

Loret de Mola tiene una larga trayectoria como reportero, corresponsal de guerra en varias ocasiones y conductor de televisión. Es autor de varios libros y ha sido premiado en múltiples ocasiones por sus trabajos periodísticos a nivel nacional e internacional.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Obradorismo: La ultra en el poder

Hace unos días se dio a conocer que el pronóstico para el cierre del año, en condiciones ideales, es que Coahuila producirá más de 20 millones de dólares en autopartes.

Supera Coahuila los 11 mil mdd en producción de autopartes
No hacerlo puede generar una multa inicial de 2,346 pesos y, si persiste el incumplimiento, una sanción de hasta 9,384.80 pesos.

¿Tienes auto? Este trámite vence el 31 de octubre y la multa puede superar los 9 mil pesos
Sorpresa. La Oreja de Van Gogh llegará a Monterrey con su alineación original como parte de su regreso a los escenarios.

¿Vendrán a Saltillo? Confirma La Oreja de Van Gogh concierto en Monterrey para 2027

Carrera. 1. El cantante saltillense ha encontrado en la música una forma de contar historias y presentar una visión distinta del regional mexicano.

De Saltillo al mundo: Kevin Jordan quiere revolucionar el regional mexicano
El conjunto saltillense deberá recomponer el camino después de sufrir su primer revés en la Copa Promesas 2026-27.

Saltillo Soccer pierde 3-0 ante Irritilas en la Copa Promesas
El béisbol infantil y juvenil tendrá actividad en Torreón del 13 al 16 de noviembre, con jugadores de entre 4 y 17 años.

Torneo Formando Estrellas 2026 reunirá a más de 80 equipos en Torreón
Grupo PRODI y la Universidad de Guadalajara presentaron oficialmente el proyecto de Ciudad UdeG, complejo que tendrá como pieza central un nuevo estadio para Atlas y Leones Negros.

Atlas presenta su nueva casa: estadio de 40 mil aficionados será construido en Los Belenes