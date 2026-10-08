Sheinbaum niega molestia con Harfuch por congelamiento de cuentas tras reporte del WSJ

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves 8 de octubre de 2026 al reporte de The Wall Street Journal (WSJ) que señala que habría cuestionado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por los planes para congelar cuentas bancarias de exfuncionarios mexicanos. Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria negó que el intercambio descrito por el diario estadounidense hubiera representado una molestia de su parte y rechazó que se tratara de un regaño dirigido al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. “Siempre regaño a todo mundo”, dijo entre risas.

Sheinbaum explicó que suele pedir a los integrantes de su equipo revisar las decisiones y evitar actitudes autocomplacientes, pero señaló que esto no significa que exista una molestia específica hacia algún funcionario. “Siempre les digo, no hay que ser autocomplacientes, hay que revisar lo que hacemos. Pero eso no tiene nada que ver con que hubo una molestia mía”, afirmó. SHEINBAUM CUESTIONA VERSIÓN PUBLICADA POR THE WALL STREET JOURNAL Al referirse directamente al reporte, la presidenta señaló que la información proviene del WSJ y cuestionó la manera en que el medio aborda este tipo de temas. “Viven de la mentira, del chisme”, afirmó, y agregó que “no hay nada de fondo”. La mandataria sostuvo que, desde su perspectiva, algunos medios recurren a este tipo de publicaciones para generar atención. “Como no tienen nada, pues se inventan todas estas cosas”, declaró. También señaló que, aunque consideraba que “ni lo debería de andar mencionando en la mañanera”, algunas publicaciones terminan generando cadenas de comentarios en redes sociales. Sheinbaum agregó que, a su consideración, “ya poca gente los lee realmente”, y sostuvo que este tipo de versiones buscan llamar la atención para incrementar su difusión.

¿QUÉ PUBLICÓ EL WSJ SOBRE SHEINBAUM Y HARFUCH? El reporte del Wall Street Journal, publicado el 7 de octubre, señala que la semana anterior habría ocurrido una reunión en Palacio Nacional entre Sheinbaum y funcionarios de seguridad e inteligencia. De acuerdo con personas familiarizadas con la discusión citadas por el diario, la presidenta habría cuestionado a integrantes de su equipo sobre los planes para congelar cuentas bancarias de exfuncionarios mexicanos vinculados con el gobierno de Baja California. El episodio habría ocurrido poco antes de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra personas señaladas por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Según el diario estadounidense, Sheinbaum habría cuestionado que funcionarios mexicanos asumieran que Washington contaba con pruebas sólidas sobre los presuntos vínculos de los exfuncionarios con organizaciones criminales. El reporte señala además que la mandataria habría sido particularmente crítica con García Harfuch por los planes de las autoridades mexicanas para bloquear las cuentas. Las fuentes citadas por el WSJ indicaron que Sheinbaum habría considerado que las medidas estadounidenses podían formar parte de un intento por desestabilizar a México y a su gobierno. De acuerdo con la misma versión, la presidenta finalmente habría autorizado el congelamiento de las cuentas ante la posibilidad de que una negativa afectara la cooperación entre México y Estados Unidos.

REUNIÓN Y CONGELAMIENTO DE CUENTAS NO FUERON CONFIRMADOS POR SHEINBAUM Durante las declaraciones realizadas este jueves, Sheinbaum no se refirió de manera específica al congelamiento de cuentas bancarias ni confirmó o descartó que hubiera ocurrido la reunión descrita por el diario estadounidense. El reporte del WSJ indicó que los voceros de Sheinbaum y de García Harfuch declinaron hacer comentarios sobre el encuentro. Por lo tanto, la versión sobre la reunión y las discusiones relacionadas con el bloqueo de cuentas permanece sustentada en las fuentes citadas por el medio estadounidense y no ha sido confirmada oficialmente. La respuesta de la presidenta se centró en rechazar que hubiera existido una molestia hacia el secretario de Seguridad y en cuestionar el contenido del reporte publicado por The Wall Street Journal.