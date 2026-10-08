La Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general el proyecto de reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocido como la “Ley Antimemes”.

De acuerdo con el oficialismo, esta propuesta busca regular la responsabilidad de los proveedores de servicios de internet y plataformas digitales frente a la piratería y el uso no autorizado de contenidos protegidos, generando un intenso debate legislativo. Sin embargo, partidos de oposición y organizaciones civiles la han criticado bajo el argumento de que la redacción ambigua podría facilitar el bloqueo automático de contenidos críticos hacia funcionarios y figuras públicas con el pretexto de derechos de autor.