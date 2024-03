A cuatro años de su surgimiento, los misterios de la COVID-19 se comienzan a revelar

NUEVA YORK- Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la COVID-19 como una pandemia global en marzo de 2020, casi todo acerca del nuevo coronavirus era una pregunta sin respuesta: ¿cómo se propagaba con tanta rapidez? ¿Qué tanto enfermaría a las personas? ¿Un solo contagio daría protección contra casos futuros?

En los cuatro años que han pasado, los científicos han desentrañado algunos de los misterios más grandes sobre la COVID. Ahora sabemos mucho más sobre como se propaga (no, guardar una distancia de 2 metros no es una protección garantizada), por qué no parece enfermar a los niños tanto como a los adultos y qué hay detrás de los síntomas poco comunes que puede causar. A continuación, una mirada a lo que hemos aprendido.

¿POR QUÉ LAS EXPERIENCIAS DE LA GENTE CON COVID-19 VARÍAN TANTO? ADEMÁS, ¿LAS PERSONAS QUE NO SE HAN CONTAGIADO SONREALES?

Para este momento, la mayoría de los estadounidenses se han contagiado de COVID-19 al menos en una ocasión. Mientras que la mayoría de esos infectados han sufrido síntomas parecidos a los de la influenza, algunos han sido hospitalizados con problemas respiratorios graves y otros no han tenido ningún síntoma.

Parte de esto se puede explicar por la cantidad de virus a la que estén expuestos, pero nuestro cuerpo también desempeña un papel muy importante. Las personas mayores o que tienen problemas de salud suelen exhibir síntomas más graves debido a que su sistema inmunitario ya está debilitado. En algunos casos, el organismo puede combatir el virus antes de que se replique lo suficiente para causar síntomas o eliminarlo con tal rapidez que una persona nunca da positivo. También hay evidencia sólida de que la vacunación hace que la enfermedad sea menos grave.