Abdul El-Sayed, es el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos

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    Abdul El-Sayed, es el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos
    El candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, habla en un evento de la noche electoral, la madrugada del miércoles 4 de noviembre de 2026, en Detroit. AP/Julia Demaree Nikhinson

El-Sayed, que evita denominarse “socialista” y no es miembro de los Socialistas Democráticos, el ala progresista del partido, recibió el apoyo Alexandria Ocasio-Cortez y de Bernie Sanders

WASHINGTON- Hasta el último día de campaña, Abdul El-Sayed, epidemiólogo de origen egipcio y elegido senador por Míchigan, ha sido blanco de los ataques islamófobos del presidente Donald Trump, quien llegó a pedir que se instalara un detector de metales en el Senado si el demócrata ganaba el escaño.

“Pasaré por un detector de metales si tú te sometes a un detector de mentiras”, le respondió El-Sayed quien se convirtió en las elecciones de este martes en el primer senador de Estados Unidos de fe musulmana.

Nacido en el estado de Míchigan el 31 de octubre de 1984, este joven senador se crió con su padre Mohamed El-Sayed, ingeniero de origen egipcio que emigró a Estados Unidos para cursar un doctorado en la Universidad Estatal de Wayne, Detroit, y su madrastra Jackie, también ingeniera.

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Crítico tanto con la guerra contra Irán como con la ofensiva israelí en Gaza y con el apoyo militar estadounidense, la congresista demócrata Haley Stevens, a quien derrotó en las primarias, le retiró su apoyo por sus discrepanacias sobre Israel y anunció en la recta final de la campaña su respaldo al republicano Mike Rogers.

“Abdul El-Sayed odia a los judíos y odia a los negros. No se preocupen, también odia a los blancos”, llegó a escribir el presidente esta madrugada después de intentar vincularlo sin pruebas en campaña con los Hermanos Musulmanes y haberle calificado de “yihadista”.

“Mi nombre y mi fe no son la razón por la que no puedes pagar la gasolina; no son la razón por la que no puedes pagar la compra, ni el alquiler, ni la hipoteca; no son la razón por la que no puedes ir al médico”, afirmó El-Sayed, quien ha repetido este mensaje en sus actos de campaña para contraponer los ataques de Trump a las dificultades económicas de los votantes.

$!Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, habla en un evento de la noche electoral en Detroit, mientras su esposa, Sarah Jukaku, observa.
Abdul El-Sayed, candidato demócrata al Senado por Michigan, habla en un evento de la noche electoral en Detroit, mientras su esposa, Sarah Jukaku, observa. AP/Julia Demaree Nikhinson

El-Sayed, que evita denominarse «socialista» y no es miembro de los Socialistas Democráticos de EE.UU., el ala progresista del partido, ha recibido el apoyo de líderes como Alexandria Ocasio-Cortez que destinó un millón de dólares a la campaña, además del senador independiente Bernie Sanders.

Se define como capitalista pero es partidario de regular los monopolios y oligopolios: «Soy un capitalista que comprende que el país debe garantizar la atención sanitaria; quien diga que eso es anticapitalista, en realidad no entiende cómo funciona el capitalismo», ha afirmado.

El expresidente Barack Obama participó a su lado en un mitin en Detroit y ha elogiado su defensa de la sanidad como un derecho humano, pese a reconocer susdiferencias en el pasado.

Graduado en Biología y Ciencias Políticas en la Universidad de Michigan, obtuvo un doctorado en Salud Pública en la Universidad de Oxford y, posteriormente, el título de médico en la Universidad de Columbia.

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Con 30 años, asumió la dirección del Departamento de Salud de Detroit, cargo que ocupó hasta 2017, cuando dio el salto a la política.

Comparado con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también musulmán, El-Sayed se convirtió en una fijación del presidente durante la campaña al tiempo que aumentaba su popularidad.

El mismo Bruce Springsteen le ha expresado su apoyo “al cien por cien» en la contienda por el escaño: «El doctor El-Sayed lucha por nuestra Constitución, por nuestra democracia y contra el liderazgo corrupto, al margen de la ley y contrario a los valores estadounidenses que ocupa actualmente la Casa Blanca», escribió el músico el lunes en una publicación en redes sociales.

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