Abelardo de la Espriella enfrenta su primera gran prueba en Colombia

El nuevo presidente nunca había ocupado un cargo público hasta su toma de posesión el viernes. Ahora, está al frente de una importante respuesta a un desastre. El presidente más reciente de Colombia prestó juramento el viernes. El lunes ocurrió un desastre. El presidente, Abelardo Espriella, es un exabogado penalista sin experiencia política previa. Llegó al poder con promesas de tomar enérgicas contra el crimen y los grupos armados que han resurgido en su país, y recibió el respaldo del presidente Donald Trump. Se postuló como populista y prometió reducir el tamaño del Estado y abordar un enorme déficit presupuestario después de cuatro años de lo que muchos llamaron un gasto descontrolado bajo el mandato de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia. De la Espriella anunció antes de asumir el cargo que gobernaría desde la costa caribeña de Colombia, cerca de donde se crio, en lugar de hacerlo únicamente desde la capital de alta montaña, Bogotá. Prometió dedicar tiempo a recorrer el país y atender las necesidades de los olvidados, en lugar de permanecer instalado en la capital.

Ahora, a días de iniciado su mandato, De la Espriella enfrenta su primera gran prueba. En un breve video publicado en las redes sociales el lunes por la mañana, que parecía haber sido grabado desde el avión presidencial, dijo que había cancelado sus aviones de viaje y se dirigía a Bogotá, donde lideraría “personalmente” la respuesta al desastre. Dirigiéndose a las personas en las áreas más afectadas —alrededor del epicentro en la región del Chocó, y en la región cafetalera conocida como Eje Cafetero—, dijo:“No están solos”. Unas horas más tarde, publicó más imágenes, esta vez desde una sala de conferencias donde estaba rodeado de decenas de personas, aparentemente coordinando la respuesta ante el desastre. Música dramática acompañaba el vídeo. El terremoto ocurrió menos de dos meses después de que un doblete sísmico devastara Venezuela. El epicentro del terremoto de magnitud 7,4 fue en el Chocó, una región rural a lo largo de la costa del Pacífico de Colombia que alberga una gran población afrocolombiana y comunidades indígenas. Aisladas geográficamente y por la falta de caminos transitables, algunas comunidades costeras desde hace mucho tiempo solo han sido accesibles por vía fluvial. Pueblos y ciudades pequeñas en la región cafetalera vecina, el Valle del Cauca, también sufrieron daños graves, dijeron los funcionarios.

Colombia ha estado sumida durante décadas en un conflicto que aisló a algunas áreas del gobierno y dejó a los grupos armados como la autoridad de facto. Aunque el principal grupo guerrillero del país, las FARC, firmaron un histórico acuerdo de paz hace una década, el conflicto se ha reanudado en años recientes. Los grupos armados se han multiplicado y expandido a más partes de Colombia, impulsados por la creciente demanda de cocaína y un auge en la minería ilegal de oro y otros minerales. A medida que los grupos luchan por el control de las rutas del narcotráfico y las minas, han provocado un recrudecimiento de la violencia, matando a líderes comunitarios y obligando a cientos de millas de civiles a huir. Chocó, donde ocurrió el terremoto cerca del pueblo de San José del Palmar, se ha convertido en años recientes en un foco de enfrentamientos entre dos de los grupos armados más poderosos de Colombia: el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, un ejército rebelde de décadas de antigüedad con raíces de izquierda, y el Clan del Golfo, que tiene vínculos con paramilitares de derecha. El presidente anterior, Petro, entabló negociaciones de paz con los grupos armados que en gran medida fracasaron.

De la Espriella prometió durante su campaña que atacaría a los grupos armados de Colombia con la ayuda de Estados Unidos. Dejó en claro durante su discurso de toma de posesión que la opción del diálogo con los grupos está “completamente agotada”. Con De la Espriella en el cargo, el gobierno de Trump ha estado buscando acelerar la cooperación militar con Colombia como parte de su esfuerzo en toda la región para ir tras los cárteles; El viernes, el Departamento de Estado anunció que ofrecería a Colombia mil millones de dólares en asistencia como parte de una“nueva era en las relaciones entre EE. UU. y Colombia” . Los expertos dicen que el mensaje de mano dura de De la Espriella podría resultar en un repunte de los ataques por parte de los grupos armados. Durante el fin de semana, circularon videos en línea que parecían mostrar a miembros del ELN. En uno de ellos, se puede escuchar a un combatiente dirigiéndose a De la Espriella, quien adoptó el apodo de campaña El Tigre, y diciendo:“Veamos quién ruge más duro”. Los equipos de respuesta al terremoto podrían estar adentrándose en áreas controladas por esos mismos grupos armados.