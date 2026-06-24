Abelardo de la Espriella es declarado presidente electo de Colombia

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Abelardo de la Espriella es declarado presidente electo de Colombia
    Abelardo de la Espriella gana elecciones presidenciales Vanguardia

Presidentes con posturas de derecha y de ultraderecha han emitido sus felicitaciones al nuevo presidente colombiano

El 24 de junio se reportó que el candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella, del partido: Defensores de la Patria, ha sido declarado como presidente electo de Colombia.

La declaración fue emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Previamente, ya se había estimado la victoria de Espriella, tras haber ganado los conteos preliminares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/en-las-primarias-de-nueva-york-mamdani-demuestra-su-poder-NA21656568

Abelardo de la Espriella, considerado por medios políticos como un militante de ultraderecha, tomará la presidencia de Colombia, en un lapso presidencial del 2026 al 2030. Su principal combatiente en la campaña presidencial, Iván Cepeda, militante de partidos catalogados de izquierda, reconoció el resultado de las elecciones.

He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de La Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática, lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos’ detalló Cepeda tras la emisión de los resultados.

En el conteo inicial, el candidato electo ganó con un 49.66% de los votos, en contraste con el 48.70% de Cepeda.

Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia el 7 de agosto y será el sucesor del actual presidente Gustavo Petro.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/colombia-se-unira-al-escudo-de-las-americas-tras-victoria-preliminar-de-abelardo-de-la-espriella-DE21616849

En declaraciones previas, Abelardo de la Espriella ha confirmado que Colombia se unirá al Escudo de las Américas con los Estados Unidos, y otros países latinoamericanos, para combatir al crimen organizado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Presidencia
Ultraderecha

Localizaciones


Colombia

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Una ley metafísica

Una ley metafísica
true

Alerta en el Partido Verde por investigación de Estados Unidos
Las organizaciones ambientales alertaron que cualquier falla a miles de metros bajo el mar puede convertirse en un desastre ambiental.

Advierten organizaciones riesgos por plan Pemex-Petrobras en el Golfo
Todavía hay preguntas sobre la fiabilidad del proceso de registro y no hay suficiente información para dar confianza a usuarios.

Piden en Senado prórroga de 180 días en registro de líneas telefónica
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México activó la suspensión temporal de la venta de bebidas alcohólicas en diversas zonas de la capital desde el miércoles 24 de junio.

Ley Seca para el partido de México vs. Chequia: ¿dónde en CDMX no venderán alcohol?
El Banco del Bienestar se ha consolidado como una de las alternativas más accesibles en México para la inclusión financiera.

Banco del Bienestar: guía para abrir tu cuenta de ahorro y requisitos completos
Evento. Santos Bravos continúa consolidando su ascenso internacional tras presentarse en importantes escenarios de México y Europa.

Santos Bravos se suma al FIFA Fan Festival como invitado especial de Enrique Iglesias
Karim López fue elegido por los Pistons en el pick 21 del Draft NBA y abrió una página histórica para el basquetbol mexicano.

Karim López hace historia: Pistons lo eligen en primera ronda del Draft NBA