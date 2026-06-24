Abelardo de la Espriella es declarado presidente electo de Colombia

La declaración fue emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Previamente, ya se había estimado la victoria de Espriella, tras haber ganado los conteos preliminares.

El 24 de junio se reportó que el candidato presidencial de Colombia, Abelardo de la Espriella , del partido: Defensores de la Patria, ha sido declarado como presidente electo de Colombia.

Abelardo de la Espriella, considerado por medios políticos como un militante de ultraderecha, tomará la presidencia de Colombia, en un lapso presidencial del 2026 al 2030. Su principal combatiente en la campaña presidencial, Iván Cepeda, militante de partidos catalogados de izquierda, reconoció el resultado de las elecciones.

‘He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de La Espriella es el nuevo presidente de la República. Lo hago como un acto de responsabilidad democrática, lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos’ detalló Cepeda tras la emisión de los resultados.

En el conteo inicial, el candidato electo ganó con un 49.66% de los votos, en contraste con el 48.70% de Cepeda.

Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia el 7 de agosto y será el sucesor del actual presidente Gustavo Petro.