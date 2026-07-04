Abogado de ‘El Chapo’ afirma que enviará a EU información sobre 32 presuntos funcionarios ligados al narco

El abogado de Joaquín Guzmán Loera en México, Gerardo Rincón Flores, aseguró que enviará a autoridades de Estados Unidos información relacionada con 32 presuntos funcionarios que, según sus declaraciones, estarían vinculados con actividades del narcotráfico durante los gobiernos de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa Me Lo Dijo Adela, conducido por la periodista Adela Micha, donde el litigante afirmó que la información que prepara ampliaría una lista previa de servidores públicos presuntamente relacionados con organizaciones criminales. “De una lista de diez personas se quedaron cortos. Lo que yo voy a mandar se va a expandir a treinta y dos”, declaró Rincón Flores durante la conversación. Hasta el momento, el abogado no ha presentado públicamente pruebas documentales que respalden sus afirmaciones ni ha precisado cuándo será entregada la información a las autoridades estadounidenses.

AFIRMA QUE ALGUNOS SEÑALADOS CONTINÚAN EN FUNCIONES PÚBLICAS Durante la entrevista, el representante legal de Joaquín Guzmán Loera sostuvo que entre las personas que, según él, formarían parte de la información existen funcionarios que actualmente continúan desempeñando cargos públicos, mientras que otros ya no ocupan funciones gubernamentales o cuentan con licencia. Rincón Flores aseguró que algunas personas habrían permanecido dentro de distintas administraciones federales pese al cambio de gobierno. “Entre Peña Nieto y Andrés Manuel, aunque lo nieguen, había gente. No sé si te has fijado que mucha gente que estaba con un gobierno ahora está con el otro”, expresó. El abogado no dio a conocer nombres ni detalló los cargos que ocuparían las personas a las que hizo referencia. SOSTIENE QUE LA INFORMACIÓN PODRÍA TENER CONSECUENCIAS EN ESTADOS UNIDOS En otro momento de la entrevista, Gerardo Rincón Flores afirmó que la documentación que pretende entregar a las autoridades estadounidenses incluiría información que, según dijo, podría derivar en consecuencias importantes. “Cuando Estados Unidos tenga la información de dos personas claves, se va a caer todo”, manifestó. No obstante, durante la entrevista no explicó cuáles serían esas personas ni ofreció detalles sobre el contenido específico de la información que asegura poseer. Hasta el momento, no existe confirmación por parte de autoridades estadounidenses sobre la recepción de dicha documentación.

NIEGA AUTENTICIDAD DE CARTAS ATRIBUIDAS A JOAQUÍN GUZMÁN LOERA Otro de los temas abordados durante la conversación fue la circulación de cartas atribuidas recientemente a Joaquín Guzmán Loera en redes sociales y diversos espacios digitales. Sobre este asunto, el abogado afirmó que dichos documentos no fueron elaborados por su cliente y rechazó su autenticidad. Según explicó, Guzmán Loera no escribe en idioma inglés y tampoco utiliza la firma con la que comúnmente es identificado como “El Chapo”. Asimismo, mencionó a Mariel Colón, integrante del equipo jurídico que representa al exlíder del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, al referirse al manejo legal del caso en territorio estadounidense. DENUNCIA PRESUNTAS AMENAZAS E INTIMIDACIONES Durante la entrevista televisiva, Gerardo Rincón Flores también denunció haber sido víctima de presuntas amenazas, atentados y actos de intimidación que, de acuerdo con sus declaraciones, atribuye a diversos sectores del poder político y de seguridad. El litigante mencionó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al referirse a las instituciones y personas que, según él, habrían intentado impedir sus acciones. “Si alguna cosa llega a pasarme, responsabilizo a la FGR, a García Harfuch y a este grupo de gobierno”, declaró durante la entrevista. Hasta el momento, ninguna autoridad federal ha emitido un posicionamiento oficial en respuesta a las declaraciones realizadas por el abogado. NO EXISTEN PRUEBAS PÚBLICAS QUE RESPALDEN LOS SEÑALAMIENTOS Las afirmaciones de Gerardo Rincón Flores se producen en un contexto de investigaciones y acciones de combate al crimen organizado tanto en México como en Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora, la información mencionada por el litigante no ha sido presentada públicamente ante tribunales, autoridades ministeriales o instancias judiciales, ni ha sido acompañada de documentación oficial verificable que respalde los señalamientos realizados durante la entrevista. Tampoco se ha informado sobre la apertura de alguna investigación derivada de las declaraciones emitidas en el programa.

EL CASO DE JOAQUÍN GUZMÁN LOERA CONTINÚA BAJO SEGUIMIENTO INTERNACIONAL Las declaraciones del abogado generaron reacciones en redes sociales y en distintos espacios del ámbito político debido a la magnitud de los señalamientos y al contexto en que fueron realizadas. Joaquín Guzmán Loera fue condenado en 2019 por un tribunal de Estados Unidos por diversos delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas y actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua en una prisión federal de máxima seguridad. Su caso continúa siendo uno de los procesos judiciales más relevantes en materia de delincuencia organizada y narcotráfico internacional, mientras las autoridades de ambos países mantienen investigaciones relacionadas con distintas estructuras criminales y presuntos actos de corrupción vinculados a organizaciones delictivas. Hasta el cierre de esta información, las declaraciones realizadas por Gerardo Rincón Flores permanecen como afirmaciones emitidas por el representante legal de Guzmán Loera y no cuentan con una resolución judicial o pronunciamiento oficial que confirme los hechos señalados.

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