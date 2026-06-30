Estados Unidos rechaza demandas de El Chapo sobre condiciones ‘deshumanizantes’ en su celda

En diferentes cartas, emitidas personalmente por el exlíder del cártel de Sinaloa, se desarrollaban numerosas exigencias, apuntando a que las condiciones de su aprisionamiento, en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence , violaban sus derechos.

El 30 de junio se reportó que el Tribunal federal del Estado de Colorado, en los Estados Unidos, desestimó las exigencias de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’ sobre las condiciones de su aprisionamiento.

Dentro de sus cartas, Joaquín Guzmán Loera declaró que sus condiciones de encarcelamiento solitario eran perjudiciales para su salud, explayando que no tenía acceso a ningún tipo de actividad educacional ni recreativa. Solo confinado a un tiempo limitado de ejercicio.

‘Sin ningún programa educacional u oportunidad de empleo disponible para mí, sin acceso a la biblioteca y un tiempo limitado de ejercicio, me dejan sin prácticamente nada qué hacer mientras los días pasan. Me la paso sin hacer nada en mi celda, rodeado por las mismas cuatro paredes, en un ambiente siniestro y deshumanizante’ escribió en sus cartas El Chapo.

En sus cartas, Joaquín Guzmán Loera pidió tener contacto con su esposa e hijas, pero la solicitud, al igual que su exigencia de ser deportado de vuelta a México, ha sido negada. Aseveró que el trato en su celda de máxima seguridad era ‘cruel’ y que los guardias de seguridad en la prisión, presuntamente, se burlan de él y le implementan tortura.

‘Estoy por tener un infarto (...) el dispositivo que han instalado para torturarme libera un gas, y se calienta tanto que me hace sudar y hace que mi piel tenga tanta comezón que termina doliéndome de tanto que me rasco. Como resultado de ese gas, siempre me da dolor de cabeza y mi presión sanguínea aumenta demasiado’ redactó Guzmán Loera.