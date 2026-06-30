Estados Unidos rechaza demandas de El Chapo sobre condiciones ‘deshumanizantes’ en su celda

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    Cierran caso de El Chapo en Estados Unidos Vanguardia

En numerosas cartas, el fundador del cártel de Sinaloa señala supuesta tortura y crueldad por parte de los guardias de la cárcel

El 30 de junio se reportó que el Tribunal federal del Estado de Colorado, en los Estados Unidos, desestimó las exigencias de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’ sobre las condiciones de su aprisionamiento.

En diferentes cartas, emitidas personalmente por el exlíder del cártel de Sinaloa, se desarrollaban numerosas exigencias, apuntando a que las condiciones de su aprisionamiento, en la prisión de máxima seguridad de ADX Florence, violaban sus derechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/pide-el-chapo-regresar-a-mexico-y-reabrir-su-caso-pese-a-negativas-previas-KG20152967

Dentro de sus cartas, Joaquín Guzmán Loera declaró que sus condiciones de encarcelamiento solitario eran perjudiciales para su salud, explayando que no tenía acceso a ningún tipo de actividad educacional ni recreativa. Solo confinado a un tiempo limitado de ejercicio.

Sin ningún programa educacional u oportunidad de empleo disponible para mí, sin acceso a la biblioteca y un tiempo limitado de ejercicio, me dejan sin prácticamente nada qué hacer mientras los días pasan. Me la paso sin hacer nada en mi celda, rodeado por las mismas cuatro paredes, en un ambiente siniestro y deshumanizante’ escribió en sus cartas El Chapo.

En sus cartas, Joaquín Guzmán Loera pidió tener contacto con su esposa e hijas, pero la solicitud, al igual que su exigencia de ser deportado de vuelta a México, ha sido negada. Aseveró que el trato en su celda de máxima seguridad era ‘cruel’ y que los guardias de seguridad en la prisión, presuntamente, se burlan de él y le implementan tortura.

Estoy por tener un infarto (...) el dispositivo que han instalado para torturarme libera un gas, y se calienta tanto que me hace sudar y hace que mi piel tenga tanta comezón que termina doliéndome de tanto que me rasco. Como resultado de ese gas, siempre me da dolor de cabeza y mi presión sanguínea aumenta demasiado’ redactó Guzmán Loera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/el-chapo-le-envia-carta-a-sheinbaum-solicitando-ser-deportado-a-mexico-NC21320863

Su sentencia final fue emitida este 30 de junio por el juez de la Corte Federal de Colorado, Gordon P. Gallagher. Se determinó que la solicitud de los representantes estadounidenses para desestimar la demanda civil Guzmán Loera fue aceptada y quedaba concluido el caso.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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