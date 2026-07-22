Abogado de ‘El Mayo’ Zambada afirma que EU difícilmente cobrará decomiso de 15 mil millones de dólares

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    Abogado de ‘El Mayo’ Zambada afirma que EU difícilmente cobrará decomiso de 15 mil millones de dólares
    Frank Pérez, abogado de ‘El Mayo’ Zambada, sostuvo que las autoridades de EU no han localizado bienes a nombre del narcotraficante para ejecutar el decomiso. VANGUARDIA

La defensa de ‘El Mayo’ Zambada afirma que EU no ha identificado bienes a su nombre para hacer efectivo el decomiso de 15 mil mdd

La sentencia de cadena perpetua impuesta a Ismael “El Mayo” Zambada por un tribunal federal de Nueva York incluyó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, considerada la más alta dictada contra un narcotraficante mexicano en la historia de la justicia estadounidense. Sin embargo, la defensa del cofundador del Cártel de Sinaloa sostiene que ese monto difícilmente podrá recuperarse.

El abogado Frank Pérez aseguró que las autoridades estadounidenses no han identificado bienes registrados a nombre de Zambada que permitan ejecutar el decomiso.

“No hay manera de que pueda pagar eso. El gobierno no identificó ninguna propiedad, no identificó nada. Y usted y yo sabemos que las personas de ese nivel no tienen nada a su nombre”, declaró el litigante en entrevista con el periodista Ángel Hernández para Milenio.

ORDEN DE DECOMISO ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA RECUPERAR LOS RECURSOS

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La resolución firmada por el juez Brian Cogan establece que cualquier pago derivado del decomiso deberá realizarse mediante giro postal o cheque bancario certificado a nombre del US Marshals Service.

Asimismo, la orden indica que los recursos deberán enviarse a la Sección de Decomiso de Activos de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, ubicada en Brooklyn, con los números de expediente correspondientes.

La sentencia también establece que la obligación de pago permanecerá vigente incluso en caso de quiebra del condenado y será aplicable a herederos, administradores o causahabientes.

EL MONTO CORRESPONDE A UNA ESTIMACIÓN JUDICIAL

De acuerdo con los documentos del caso, los 15 mil millones de dólares no representan bienes previamente asegurados ni dinero localizado por las autoridades.

La cifra corresponde a una estimación elaborada por la justicia estadounidense con base en el volumen de drogas presuntamente traficadas por la organización criminal, el valor comercial de esos cargamentos, bienes identificados durante las investigaciones y el flujo de recursos presuntamente lavados durante décadas de operaciones.

La declaración de culpabilidad de Zambada comprendió dos cargos federales: dirigir una organización criminal continua en el Distrito Este de Nueva York y participar en actividades de delincuencia organizada en el Distrito Oeste de Texas.

Cada uno de esos delitos generó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares; sin embargo, ambas resoluciones son concurrentes, por lo que el monto no se duplica.

ZAMBADA RENUNCIÓ A IMPUGNAR EL DECOMISO

Como parte del acuerdo mediante el cual se declaró culpable, Ismael Zambada renunció voluntariamente a diversos recursos legales relacionados con la orden de decomiso.

Entre ellos se encuentran el derecho a alegar que ya había sido juzgado por los mismos hechos, que existía aplicación retroactiva de la ley, que los delitos habían prescrito o que el monto impuesto constituía una sanción excesiva.

Además, aceptó firmar toda la documentación necesaria para transferir al gobierno estadounidense cualquier bien sujeto al decomiso y se comprometió a no colaborar con terceros que pretendan impugnar la medida.

LA CIFRA SUPERA EL DECOMISO IMPUESTO A JOAQUÍN “EL CHAPO” GUZMÁN

La cantidad ordenada por el juez Brian Cogan representa el mayor decomiso económico impuesto hasta ahora a un líder del narcotráfico mexicano.

El monto supera en 2 mil 400 millones de dólares la cantidad fijada en 2019 contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, también condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Según el memorándum de sentencia elaborado por el fiscal Joseph Nocella Jr., la diferencia obedece al periodo adicional durante el cual Zambada encabezó el Cártel de Sinaloa tras la captura de Guzmán en 2016.

De acuerdo con ese documento, durante esa etapa la organización criminal distribuyó al menos un millón 500 mil kilogramos de cocaína, además de heroína y fentanilo.

Para dimensionar la cifra, 15 mil millones de dólares equivaldrían, de acuerdo con el listado 2026 de Forbes México, a la cuarta mayor fortuna del país, únicamente por debajo de Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco y Alejandro Baillères Gual.

ESPECIALISTAS CONSIDERAN DIFÍCIL RECUPERAR LA TOTALIDAD DEL DINERO

Especialistas en justicia financiera consultados sobre este tipo de procedimientos han señalado que, en la mayoría de los casos, las autoridades estadounidenses únicamente logran recuperar una parte del monto establecido en las órdenes de decomiso.

En el caso de Zambada, su abogado insistió en que las autoridades carecen de bienes identificados a nombre del acusado que permitan hacer efectivo el cobro.

Frank Pérez cuenta con más de 26 años de experiencia como abogado defensor y anteriormente trabajó como detective de narcóticos en Dallas, Texas. Entre sus clientes han figurado Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana”, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, hijo de Ismael Zambada.

LA DEFENSA ASEGURA QUE UN JUICIO ERA INVIABLE

Durante la entrevista con Milenio, Pérez explicó que la decisión de declararse culpable respondió a la fortaleza de las pruebas reunidas por la Fiscalía estadounidense.

“No había forma de ganar un juicio. La evidencia contra el señor Zambada era del dominio público. Salió en el juicio de El Chapo. Así que la misma evidencia que tenían contra El Chapo, la tenían contra el señor Zambada. Los mismos testigos, la misma evidencia”, afirmó.

El abogado consideró que aceptar la responsabilidad penal representó la mejor alternativa disponible dadas las circunstancias del caso.

El memorándum presentado por la defensa señala que la declaración de culpabilidad evitó la realización de uno de los procesos penales federales más complejos en la historia reciente de Estados Unidos.

El juicio de Joaquín Guzmán, celebrado en 2019, se prolongó durante once semanas, incluyó alrededor de 30 testigos cooperantes y requirió millonarios gastos en seguridad, además de afectar la movilidad en diversas zonas de Nueva York.

Según la defensa, el acuerdo permitió evitar un procedimiento de características similares, reduciendo costos para el sistema judicial y evitando que víctimas y testigos comparecieran nuevamente ante el tribunal.

https://vanguardia.com.mx/opinion/el-mayo-zambada-justicia-en-eu-impunidad-en-mexico-GB22329249

SOLICITAN QUE NO SEA ENVIADO A LA PRISIÓN ADX FLORENCE

Pérez reconoció que la estrategia jurídica no modificó la condena impuesta a su cliente, quien recibió la misma sentencia de cadena perpetua que Joaquín Guzmán.

“No hay beneficio en la sentencia”, escribió el abogado en el memorándum entregado al tribunal.

No obstante, solicitó que esa cooperación fuera considerada para recomendar que Zambada no sea recluido en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde actualmente cumple su condena “El Chapo”.

Durante la audiencia de sentencia, el juez Brian Cogan señaló en tres ocasiones que el acusado presenta diversos problemas físicos y cognitivos.

El juzgador citó información médica aportada por la defensa para indicar que Zambada se encuentra en un estado situado entre la plena capacidad mental y un proceso de deterioro cognitivo.

Como parte de la resolución, Cogan recomendó a la Oficina Federal de Prisiones que el sentenciado sea internado en un centro penitenciario con atención médica adecuada, aunque aclaró que la decisión final corresponde exclusivamente a dicha autoridad.

Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha informado en qué prisión cumplirá Ismael “El Mayo” Zambada la sentencia de cadena perpetua impuesta por la justicia federal.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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