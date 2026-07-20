“Acepto el castigo que voy a recibir”: ‘El Mayo’ Zambada se disculpa y pide cese de la violencia en México

El narcotraficante y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada se disculpó este lunes frente al juez aceptando su culpabilidad a través de una carta y pidió que cese la violencia en México, momentos antes de conocer su sentencia y la orden de pago por 15 mil millones de dólares. ‘El Mayo’, que fue condenado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo, leyó una carta ante el juez Brian Cogan en la que pidió perdón por sus actos a todas las personas y familias afectadas e instó a los jóvenes a que eviten “cometer los mimos errores” que él.

‘EL MAYO’ SE DISCULPA POR SUS CRIMENES Visiblemente cansado, ‘El Mayo’ Zambada compareció ante la Corte de Distrito Este de Nueva York para escuchar su sentencia: pasará el resto de sus días en prisión. Sin embargo, antes de hacerlo, decidió pedir perdón por sus crímenes y lanzó un llamado particular a los jóvenes: “No sigan el camino de la violencia”.

Durante la mayor parte de la audiencia, Zambada García estuvo en silencio, siguiendo la traducción simultánea, y hasta en algún momento con la mirada perdida; en un par de ocasiones, su abogado le tuvo que explicar lo que le quería decir el juez porque no le entendía.

Sin embargo, antes de que el juez Brian Cogan dictara sentencia, ‘El Mayo’ leyó en español una declaración que había preparado, en la que se disculpó con todas las personas y familias que fueron víctimas de sus actos. “Acepto la responsabilidad de mis actos. No hay justificación para lo que hice”, dijo ‘El Mayo’, detenido en un aeropuerto cerca de Nuevo México el 25 de julio de 2024. ”Acepto el castigo que voy a recibir”, añadió el narcotraficante, quien aseguró que no busca “compasión. Lamento mucho el daño causado”. ”No es excusa para mis actos haber crecido en un entorno de violencia”, dijo quien fuera cofundador del Cártel de Sinaloa junto con Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, quien ya cumple sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, en Colorado.

PIDE TERMINA CON VIOLENCIA ‘El Mayo’ dijo en su declaración que “la violencia debe acabar en México y en todas partes. Se pierden demasiadas vidas. Se destrozan familias. Se arrastra a los jóvenes a una vida sin futuro”, y advirtió que “nadie ganará esta guerra”. El capo mexicano tuvo palabras especiales para los jóvenes: “A las próximas generaciones les digo que elijan un camino distinto a la violencia”.

”No puedo cambiar lo que hice, pero sí asumir la responsabilidad”, dijo Zambada. El tribunal lo condenó a cadena perpetua y ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares, algo que el mexicano ya había aceptado. ”Me permito estar ante usted porque he sabido que he caudaso daño, me hago responsables, no niego la verdad; se que lo que hice está mal, no hay justificación, acepto la sentencia, no quiero compasión, lo que quieo es que lo siento, crecí pensando que la violencia ea normal, pero la violencia debe acabar en México y otros ligares, se lleva vidas, destruye familias, nadie gana en este tipo de guerras. Escohan otro camino, no hay nada en la violencia ni en el crimen. No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo reflexionar en los días que me quedan de vida sobre lo que hice y la violencia y el daño que causé”, añadió el cofundador del Cártel de Sinaloa.

Hasta el momento, queda pendiente la definición de la prisión donde cumplirá su sentencia, aunque el juez Brian Cogan dijo que recomendará que se considere la condición médica de ‘El Mayo’ y que con su declaración de culpabilidad le ahorró al gobierno de Estados Unidos el dinero y trabajo que requeriría un juicio. EL CASO DE ‘EL MAYO’ ‘El Mayo’ Zambada fue detenido por las autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024 en un aeropuerto cercano a Nuevo México, junto con Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ y líder de ‘Los Chapitos’. Zambada denunció haber sido engañado y secuestrado por Guzmán para entregarlo a la Justicia estadounidense. (Con información de El Universal)