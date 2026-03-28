Acelera EU su producción de misiles de precisión para adaptarse a los tiempos de guerra

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Internacional
/ 28 marzo 2026
    Acelera EU su producción de misiles de precisión para adaptarse a los tiempos de guerra
    El secretario de Defensa, Pete Hegseth, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington. AP/Alex Brandon

El acuerdo con Lockheed Martin responde al mandato del secretario de Guerra, Pete Hegseth de reforzar la base industrial de defensa y avanzar en la construcción del denominado “Arsenal de la Libertad”

WASHINGTON- El Departamento de Guerra de Estados Unidos (DoW) anunció un acuerdo con la empresa Lockheed Martin para acelerar la producción del misil de ataque de precisión (PrSM), y así adaptar los ritmos industriales a tiempos de guerra para que los combatientes estadounidenses “superen a cualquier adversario potencial”.

El acuerdo marco responde al mandato del secretario de Guerra, Pete Hegseth, según informó el DoW, de reforzar la base industrial de defensa y avanzar en la construcción del denominado “Arsenal de la Libertad”, una iniciativa orientada a aumentar la capacidad de respuesta militar del país.

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“Mediante este acuerdo, estamos construyendo activamente el Arsenal de la Libertad con rapidez y urgencia”, declaró Michael Duffey, el Subsecretario de Guerra para Adquisiciones y Sostenimiento.

Duffey agregó que “al empoderar a la industria para que invierta en la producción”, están creando “una ventaja decisiva y duradera” para que los combatientes estadounidenses “superen a cualquier adversario potencial”.

Para ello, Lookheed Martin invertirá en herramientas avanzadas, en la modernización de instalaciones y en equipos de prueba necesarios para reducir los plazos de producción, con lo que el Departamento garantiza que estos misiles puedan entregarse a las fuerzas armadas “con mayor rapidez y eficiencia que nunca”.

Este acuerdo también contempla la posibilidad de negociar un contrato plurianual de hasta siete años, en caso de que el Congreso lo autorice en el futuro, afirmó el DoW.

El Departamento incidió en que, al forjar alianzas con líderes de la industria, el Arsenal de la Libertad y la base industrial seguirán “siendo sólidos, receptivos y capaces de ofrecer la velocidad, la escala y la resiliencia necesarias para disuadir la agresión” y asegurar que Estados Unidos y sus aliados estén “preparados para prevalecer en cualquier conflicto”.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Transformación de Adquisiciones del DoW y en los trabajos del Consejo de Aceleración de Municiones, en coordinación con el Ejército y otros organismos, incluida la Unidad de Defensa Económica.

Este acuerdo se produce en un momento de intensificación del uso y desarrollo de este tipo de armamento por parte de Washington.

A comienzos de este marzo, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó del debut “histórico” de los PrSM en combate durante la Operación “Furia Épica” en la guerra contra Irán, donde fueron empleados como misiles de largo alcance.

El Ejército estadounidense ya había presentado en abril de 2025 las primeras pruebas de esta nueva generación de misiles de precisión, diseñados para reemplazar al Sistema Táctico de Misiles del Ejército (ATACMS) con mayor alcance y letalidad

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