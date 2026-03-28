El conflicto en Irán es una dura prueba para el estilo de diplomacia de Trump

La guerra del presidente Donald Trump con Irán pone a prueba los límites de su estilo diplomático poco ortodoxo, mientras se esfuerza por alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto que sacude Medio Oriente y la economía mundial.

NUEVA YORK- Una mezcla de emisarios, un amigo, un familiar, un funcionario de línea dura y uno conciliador, en la crisis de Irán refleja el enfoque improvisado del presidente Trump.

La situación pone a prueba la fanfarronería que muchos funcionarios de Trump expresaron sobre sus primeras iniciativas de política exterior. “Resulta que gran parte de la diplomacia se reduce a una simple habilidad: no seas idiota”, publicó Vance en las redes sociales el pasado marzo , en alabanza a Witkoff.

Esta mezcla de emisarios, un amigo, un familiar, un político conciliador y uno de línea dura, refleja la improvisación de Trump en sus relaciones exteriores y su desdén por los diplomáticos de carrera y sus protocolos, a menudo engorrosos. El panorama se enturbia aún más por los comentarios espontáneos de Trump en las redes sociales y ante las cámaras de televisión, durante los cuales declara, revisa y a veces da marcha atrás en sus amenazas y exigencias.

Vance se ha opuesto en el pasado a la intervención estadounidense en Medio Oriente en general y en Irán en particular. Rubio, por el contrario, es un partidario de una línea dura contra Irán que ha defendido públicamente la decisión de Trump de atacar al país.

No está claro quién, en el gobierno de Trump, podría encargarse de hablar con los líderes sobrevivientes de un Teherán devastado. El martes, Trump dijo que el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio se unirían a su enviado especial Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner en cualquier negociación. “Lo están haciendo, junto con Marco, JD, tenemos a varias personas trabajando en ello”, dijo Trump.

En una publicación en las redes sociales el jueves, Trump pareció confundido por el desafío, y llamó a los funcionarios iraníes “muy diferentes y ‘extraños’” y afirmó que estaban “rogando” por un acuerdo, al tiempo que insistía en que “más vale que se pongan serios pronto”.

A medida que la guerra se prolonga aparentemente más de lo que Trump había previsto, este parece buscar una salida diplomática incluso cuando amenaza con intensificar el conflicto.

Kurtzer también culpó a Trump de dejar de lado a diplomáticos de carrera, suprimir puestos clave de legisladores y poner en gran medida su diplomacia de Medio Oriente en manos de Witkoff y Kushner, quienes tienen experiencia en el sector inmobiliario. Eso ha dejado a Trump sin equipos cualificados de expertos que le ayuden a salir de la crisis actual, dijo Kurtzer.

Daniel Kurtzer, exembajador estadounidense en Israel bajo la presidencia de George W. Bush, calificó de fracaso la diplomacia de Trump con Irán, en parte porque el presidente parece no estar seguro de sus propios objetivos. “Trump dice que quiere desescalar, pero ¿sabe siquiera lo que eso significa?”. Kurtzer añadió que las 15 exigencias que Trump ha presentado a Teherán “no tienen futuro, porque exigirían que Irán renunciara esencialmente a todo”.

Irán ha rechazado públicamente una propuesta de alto al fuego de 15 puntos planteada por Estados Unidos, pero, en privado, está considerando la posibilidad de reunirse con negociadores estadounidenses no especificados en Pakistán en los próximos días.

Muchos diplomáticos extranjeros comparten la preocupación de que la maquinaria diplomática estadounidense funciona mal. “Estados Unidos ha perdido el control de su propia política exterior”, escribió la semana pasada el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Albusaidi, en la revista The Economist .

“Si has vaciado el Departamento de Estado, has reducido sustancialmente el tamaño del Consejo de Seguridad Nacional y has despedido a algunos de tus principales generales, y si gran parte de lo que haces tiene que ver con la lealtad política, entonces tal vez no haya esa reserva de experiencia a la que recurrir”, dijo.

Albusaidi sugirió que Trump no podría resolver el problema por sí solo. “La cuestión para los amigos de Estados Unidos es simple”, dijo. “¿Qué podemos hacer para sacar a la superpotencia de este enredo no deseado?”. Como reflejo de ese sentimiento, varias naciones, entre ellas Omán, Egipto y Pakistán, han intentado mediar en nuevas conversaciones entre Washington y Teherán.

Albusaidi es uno de los muchos que se han preguntado si Trump perdió una oportunidad de evitar la guerra al enviar a Witkoff y Kushner a las negociaciones de última hora con Irán sobre sus programas nuclear y de misiles. Los críticos acusan a Witkoff y Kushner de verse superados por la situación y de haberse apresurado demasiado a concluir que Teherán no estaba dispuesto a llegar a un acuerdo.

Durante una intervención en el programa The Daily Show con Jon Stewart el lunes, Jake Sullivan, quien durante cuatro años fue asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, dijo que Witkoff y Kushner habían estropeado una reunión a finales de febrero con funcionarios iraníes en Ginebra, la cual Trump había presentado como una última oportunidad para evitar la guerra.

“Solo unos días antes de que empezáramos a bombardear Irán, los iraníes pusieron sobre la mesa una propuesta en Ginebra que contribuía en gran medida a resolver la cuestión nuclear”, dijo Sullivan. “Y tengo entendido que nuestra parte, nuestros negociadores, simplemente no comprendieron lo que se les ofrecía, y lo ignoraron, y decidieron seguir adelante con el ataque”.

Sullivan atribuyó esta interpretación a “una discrepancia entre eso y lo que los mediadores omaníes afirmaron que estaba sobre la mesa”.

Los funcionarios de Trump lo niegan rotundamente, y afirman que Teherán se negó a ceder en cuanto a las exigencias básicas de Estados Unidos, entre ellas que Irán aceptara no enriquecer uranio en absoluto dentro de su territorio.

Pero Sullivan no es el único que expresa su preocupación por la perspicacia diplomática de Trump. En una entrevista concedida la semana pasada al programa Firing Line de la cadena PBS, Jim Mattis, quien fue secretario de Defensa durante gran parte del primer mandato de Trump, dijo que el presidente no había sabido utilizar sabiamente el poder no militar de Estados Unidos.

“La ‘puntería’ no sustituye a la estrategia”, dijo Mattis. “Ahora mismo, si tenemos o no una estrategia para utilizar realmente la diplomacia, la economía” y la ayuda de los aliados europeos a los que Trump ha alienado, “aún está por verse”, añadió.

Una peculiaridad del enfoque diplomático de Trump es el papel minimalista de su Departamento de Estado y del hombre que lo encabeza, Rubio.

Desde que el año pasado asumió un segundo cargo como asesor de seguridad nacional de Trump, un exigente puesto del personal de la Casa Blanca, Rubio ha visitado capitales extranjeras con mucha menos frecuencia que sus recientes predecesores en el Departamento de Estado. No ha estado en Medio Oriente desde una breve parada en Israel en octubre. (Rubio canceló un viaje de regreso a dicho país previsto para este mes cuando estalló la guerra). Su último viaje al extranjero fue una visita de un día a San Cristóbal y Nieves para asistir a una conferencia sobre seguridad en el Caribe, a finales de febrero.

Rubio ha mantenido numerosas llamadas telefónicas con funcionarios de Medio Oriente y de otros lugares desde que comenzó la guerra en Irán, según el Departamento de Estado.

Sin embargo, en anteriores crisis de Medio Oriente, los secretarios de Estado estadounidenses normalmente se han apresurado a recorrer la región para generar confianza personal y recabar información de un modo que, según los diplomáticos veteranos, requiere una interacción en persona.

Rubio suele visitar el Departamento de Estado “casi todos los días”, declaró a Politico en junio, pero añadió que pasa más tiempo en la Casa Blanca en tiempos de conflicto. En diciembre dio a entender que tenía menos necesidad de viajar porque “tenemos muchos líderes que vienen constantemente” a visitar a Trump en la Casa Blanca.

Rubio tiene previsto asistir el viernes a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete en Francia, en lo que el Departamento de Estado dijo que sería un viaje de un día.

También ha dicho que no le molestan las pesadas responsabilidades diplomáticas que Trump ha asignado a Witkoff y Kushner, y ha afirmado que se comunican con él regularmente.

Pero la guerra con Irán revela el riesgo de lo que Aaron David Miller, quien fue negociador en Medio Oriente durante varias presidencias de ambos partidos, llama la “enorme ruptura de Trump con las convenciones y el sentido común”.

“Que el secretario de Estado desempeñe un papel subordinado y no gestione la crisis de política exterior más grave del gobierno da fe de lo disfuncional que es el proceso de toma de decisiones”, añadió. “Como no hay estructura, también permite que Irán intente elegir con qué funcionarios estadounidenses quiere hablar”.

Una sesión informativa del gobierno de Trump sobre las conversaciones, celebrada para los periodistas poco después de que comenzara la guerra, ofreció algo de forraje para quienes cuestionan el papel de Witkoff y Kushner en la crisis.

A los dos hombres se les unió en Ginebra el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el diplomático argentino Rafael Grossi, pero ningún experto técnico estadounidense.

Durante la sesión informativa, un alto funcionario del gobierno de Trump dijo que era “sorprendente” que Irán hubiera insistido en Ginebra en que gozaba de un derecho nacional inalienable a enriquecer uranio al que nunca renunciaría, a pesar de que Irán ha declarado esa postura durante décadas.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, también confundió repetidamente la abreviatura de la agencia de Grossi, que durante mucho tiempo ha desempeñado un papel crucial de vigilancia dentro de Irán, con “AIEE” o “AIE”.

No obstante, el funcionario expresó su confianza en su propia experiencia. Al referirse a un documento presentado por los negociadores iraníes, el funcionario dijo: “Lo revisé. Sé lo suficiente sobre energía nuclear como para asimilarlo”.

“Todo parecía sospechoso”, concluyó el funcionario.

Esa opinión fue transmitida a Trump, quien lanzó su ataque la noche siguiente. c. 2026 The New York Times Company.

Por Michael Crowley, The New York Times.