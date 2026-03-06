Activistas y periodistas italianos fueron blanco de software espía en 2024, confirman los fiscales

Los fiscales italianos que investigan un escándalo de espionaje interno dicen que han confirmado de forma independiente que dos activistas de inmigración y un periodista fueron pirateados al mismo tiempo a fines de 2024 , lo que sugiere que los tres eran parte de la misma “campaña de infección”.

El desarrollo podría traer más preguntas para el gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni, quien ha negado cualquier implicación en el hackeo del periodista y editor jefe de Fanpage, Francesco Cancellato.

La controversia sobre las acusaciones de piratería estalló a principios de 2025, cuando WhatsApp reveló que había descubierto que 90 personas, incluidos periodistas y miembros de la sociedad civil, habían sido blanco de un software de piratería creado por Paragon Solutions, un fabricante de software espía fundado en Israel, pero que ahora es propiedad de inversores estadounidenses.

Al igual que otros fabricantes de software espía, Paragon vende su software espía, conocido como Graphite, a agencias gubernamentales, que supuestamente lo utilizan para combatir y prevenir la delincuencia. Puede hackear cualquier teléfono sin que los usuarios sepan que sus móviles han sido interceptados. Paragon confirmó previamente la cancelación de su contrato con el gobierno italiano tras la aparición de informes sobre el ataque a Cancellato.

Cancellato, cuyo medio de investigación online ha publicado artículos críticos sobre el partido Hermanos de Italia de Meloni , incluida una exposición de jóvenes fascistas en la organización juvenil del partido, fue la primera persona en Italia en presentarse públicamente.

Surgieron más víctimas, entre ellas Giuseppe Caccia y Luca Casarini , dos activistas proinmigrantes. Una investigación posterior de la comisión parlamentaria italiana de seguridad (Copasir) concluyó que las agencias de inteligencia italianas habían perseguido legalmente a Caccia y Casarini, pero afirmaron no haber encontrado pruebas de que Cancellato hubiera sido el objetivo.

Las conclusiones de esta semana de los fiscales de Roma y Nápoles (organismos de investigación independientes) marcan una importante diferencia con el informe parlamentario anterior, ya que confirman que Cancellato fue víctima de un ataque informático. También profundizan el misterio de quién lo atacó y por qué.

En un comunicado conjunto emitido el jueves, los fiscales afirmaron: «Entre todos los teléfonos móviles adquiridos por los numerosos demandantes, se encontraron rastros de actividad atribuibles a malware exclusivamente en tres dispositivos Android» y que el «presunto período de compromiso de los dispositivos utilizados por Casarini, Caccia y Cancellato» se remonta a la madrugada del 14 de diciembre de 2024.

“La ejecución en serie de tres ataques en la misma noche sugiere que pueden haber sido parte de una única campaña de infección”, señala el comunicado, añadiendo que si bien la investigación no pudo encontrar evidencia de que los servicios secretos también hubieran espiado a Cancellato, seguiría trabajando para identificar a los perpetradores.

El escándalo ha contribuido a un descenso de la libertad de prensa en Italia, cuya clasificación en el Índice Mundial de Libertad de Prensa ha pasado del puesto 41 en 2023 al 49 en 2025.

Durante su conferencia de prensa anual a principios de enero, Meloni se puso a la defensiva cuando Cancellato le preguntó qué papel había desempeñado su administración en el espionaje. Dijo que estaba “ofreciendo su apoyo” para “esclarecer la verdad”, antes de presentarse como una víctima, afirmando: “Mi vida ha acabado en los periódicos”.

Cancellato dijo el viernes que el informe de los fiscales era “un pequeño pero importante paso hacia la verdad”.

“No es mucho, pero ahora tengo la certeza de que el 14 de diciembre de 2024 algo realmente pasó en mi teléfono; alguien realmente entró y robó mis mensajes”, añadió. “Ahora, sin apresurarnos ni forzar interpretaciones, necesitamos averiguar quién lo hizo... y, una vez más, pido a los políticos, al gobierno y al parlamento que me ayuden a averiguar quién lo hizo y que se unan a mí para pedir claridad en este asunto”.

Paragon ha dicho que vende su software espía sólo a países democráticos y que sus términos de servicio prohíben a las agencias utilizar la tecnología contra periodistas o miembros de la sociedad civil.

Otras personas también han declarado haber recibido notificaciones de que habían sido blanco de ataques, entre ellas más activistas proinmigrantes. No está claro si sus casos fueron revisados por la fiscalía.

John Scott-Railton, investigador principal del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que investiga las amenazas digitales contra la sociedad civil, dijo que los hallazgos de los fiscales eran una importante reivindicación de la decisión de WhatsApp de alertar a los usuarios de que habían sido atacados.

El caso de Cancellato ha sido sumamente inconveniente tanto para el gobierno italiano como para Paragon Solutions, ya que se trata de un periodista que fue hackeado con el software espía “ético” de Paragon. El anuncio de hoy lo hace imposible de desestimar y plantea de inmediato serias dudas sobre por qué no se obtuvo confirmación en las investigaciones oficiales previas de las autoridades italianas. Esto requiere urgentemente una mayor investigación, declaró.