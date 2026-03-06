Irán no es Venezuela, pese a las esperanzas de Trump de repetir la estrategia de ‘captura del régimen’

En primer lugar, la CIA rastrea al jefe de una nación rica en petróleo y hostil a Estados Unidos hasta un complejo fuertemente custodiado en el corazón de la capital montañosa de su país.

Luego, ese líder es removido del poder con una demostración letal e irresistible de fuerza militar estadounidense.

Finalmente, se instala un sucesor más dócil para cumplir las órdenes de Washington.

Esa fue la fórmula para la reciente captura del régimen venezolano por parte de Donald Trump. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, fue secuestrado en Caracas antes del amanecer del 3 de enero.

Después de que fuerzas especiales capturaron a Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, dio un paso al frente con la bendición de Trump , iniciando una era pro-EE.UU., antes improbable, para un país sudamericano cuyos líderes habían criticado durante mucho tiempo el imperialismo “yanqui”.

“Agradezco al presidente Donald Trump por la amable disposición de su gobierno para trabajar en conjunto”, publicó Rodríguez en X el jueves, en quizás su acto de genuflexión más descarado desde la caída de su aliado.

Tres meses después de la muerte de Maduro, Trump parece dispuesto a replicar el modelo de “captura del régimen” en Irán después de que su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, fuera asesinado en Teherán durante una devastadora operación israelí-estadounidense dirigida contra su base.

“Tengo que estar involucrado en el nombramiento [de su sucesor], como con Delcy en Venezuela “, dijo Trump al sitio web de noticias estadounidense Axios esta semana.

En declaraciones al New York Times, dijo: “Lo que hicimos en Venezuela, creo, es... el escenario perfecto”.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo al Wall Street Journal que la estrategia de Trump –“manejar” el comportamiento de un régimen desde lejos sin poner tropas estadounidenses en el terreno– podría llamarse “decapitar y delegar”.

Sin embargo, los expertos de Sudamérica y Medio Oriente tienen serias dudas sobre si lo que hasta ahora ha funcionado en Caracas funcionará a 7.000 millas de distancia, en Teherán.

“Convertir a Irán en una especie de régimen títere dócil es mucho menos práctico que en Venezuela, donde [incluso bajo Maduro]... el gobierno ya estaba inclinado a trabajar con Estados Unidos, su socio histórico en materia energética y actor clave en la región”, dijo Benjamin Gedan, exdirector para Sudamérica del personal del consejo de seguridad nacional de la Casa Blanca y ahora director del Programa para América Latina del Centro Stimson.

Agregó: “Esta idea de que después de Venezuela Estados Unidos pueda dar la vuelta al mundo interviniendo e instalando una figura de Delcy Rodríguez dondequiera que zarpe nuestro portaaviones, es una idea un tanto tonta”.

Los expertos en Irán creen que la exigencia de Trump de participar en la elección del próximo líder del país probablemente será rechazada de plano por los funcionarios iraníes, considerándola una intromisión descarada en su política interna. El país guarda amargos recuerdos de la intromisión de potencias extranjeras, como Gran Bretaña, Rusia y Estados Unidos.

En gran medida, la revolución de 1979 que llevó al poder al régimen islámico se vio impulsada por el resentimiento nacionalista ante la percepción de una intervención extranjera. El entonces monarca prooccidental, Shah Mohammad Reza Pahlavi, era ampliamente considerado un títere estadounidense.

El antiamericanismo, ejemplificado por el cántico revolucionario «Marg bar Amrika» (Muerte a América), ha estado en el corazón de la ideología del régimen desde que el fundador espiritual de la revolución, el ayatolá Ruhollah Jomeini, calificó a Estados Unidos de «el gran Satán». Eslóganes y murales que expresan antipatía hacia Estados Unidos son comunes en Teherán y otras ciudades iraníes.

La insistencia de Trump en ser consultado parece aún más descabellada dado que los países no han tenido relaciones diplomáticas durante 46 años, en contraste con Venezuela, donde Estados Unidos tuvo vínculos hasta tan recientemente como en 2019. Los vínculos de Estados Unidos con Irán fueron cortados por la administración Carter en 1980 después de que los revolucionarios irrumpieran en la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaran como rehenes a 52 diplomáticos estadounidenses.

Alex Vatanka, director del programa sobre Irán en el Middle East Institute de Washington D. C., calificó de “más que delirante” el intento de Trump de insertarse en la elección del líder de Irán y cuestionó si tenía un plan viable para imponer un escenario tipo Venezuela.

“Un cambio de régimen habría sido mucho más fácil que convertir a los militantes islamistas chiítas existentes en el movimiento Maga, que es básicamente lo que está pidiendo”, dijo Vatanka.

Agregó que la influencia externa era posible debido a que individuos de “lo que queda del círculo íntimo de Jamenei” trabajaban con servicios de inteligencia extranjeros.

“Pero aún así es necesario tener un plan de juego”, dijo.

Debes decidir con quién dentro del régimen puedes colaborar. Luego, junto con ese grupo, o convences a los demás que luchan ahora mismo para que los coopten, o ayudas a los estadounidenses a eliminarlos.

De esa manera, alguien podría emerger como el líder y hacer lo que Rodríguez está haciendo en Venezuela... Pero no he visto nada que sugiera que Estados Unidos esté actuando con esa mentalidad de superioridad. Podrían decidir retirarse, diciendo: “Matamos a Jamenei, no quedan armas nucleares, los lanzamisiles están destruidos”.

“Es una guerra abierta, y en tal situación, se vuelve aún más difícil para cualquiera que quede en el régimen sugerir que está dispuesto a colaborar con Estados Unidos... Los matarán antes de que se levanten de la cama al día siguiente”.

Naysan Rafati, analista senior sobre Irán en el grupo de expertos International Crisis Group, dijo que Estados Unidos y los miembros del régimen sobreviviente pueden tener un interés compartido en la continuidad, pero advirtió que esto podría correr el riesgo de alienar a la mayor parte de la población de Irán, que todavía está enojada por la sangrienta represión de las recientes protestas a un costo de miles de vidas.

“Aunque el sistema tenga una base cada vez menor de seguidores ideológicos, estos probablemente sientan que este es el fin si no se unen. Por lo tanto, es posible que se produzca una reconciliación”, dijo.

“El mejor resultado para Washington es asegurar el cambio dentro de la continuidad: encontrar un socio que pueda forjar rápidamente una masa crítica del sistema iraní en términos con los que Estados Unidos pueda vivir”, añadió Rafati.

“Pero esa ambición enfrenta dos desafíos: encontrar suficientes voces dentro del régimen que acepten el cambio y dejar a muchos iraníes descontentos con la continuidad”.

Los expertos creen que la verdadera elección sobre el próximo líder de Irán recae en la poderosa Guardia Revolucionaria, que controla la política militar de Irán, así como grandes sectores de la economía.

Los especialistas en Sudamérica creen que el aparente deseo de Trump de repetir “el modelo Delcy” refleja su envalentonamiento ante la aparentemente exitosa apropiación por parte de Washington de los restos del régimen autoritario de Maduro.

“No hubo pérdidas de aeronaves ni de militares estadounidenses; el gobierno que, al menos ante él, se le había presentado como implacablemente hostil, ahora es muy complaciente. Se tiene un país con inmensos recursos naturales que, según Trump, están ahora a disposición de Estados Unidos”, dijo Gedan.

Pero, agregó el exasesor de la Casa Blanca, más allá del hecho de que Irán está mucho más lejos y mejor armado que Venezuela, es demasiado pronto para decir si la táctica de Trump ha funcionado en América del Sur.

“Dentro de un año, si la Armada estadounidense ya no está en el Caribe, los venezolanos, poco a poco, podrían sentir que de repente tienen un respiro y algo de autonomía nuevamente”, predijo Gedan.

La distracción del conflicto en Oriente Medio podría incluso beneficiar a los sucesores de Maduro, quienes buscan sobrevivir a Trump y extender su mandato de 27 años. «Su plan no es ser un régimen títere para siempre», dijo Gedan. «Su plan es esperar a que Estados Unidos siga adelante».