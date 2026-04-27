ONU urge a reabrir el estrecho de Ormuz y alerta de una ‘emergencia alimentaria global’

NACIONES UNIDAS.- Luego de alertar que el cierre del estrecho del Ormuz amenaza con desencadenar una crisis energética, graves disrupciones comerciales y una posible emergencia alimentaria mundial, el secretario general de la ONU, António Guterres, urgió a la reapertura inmediata de la vía marítima.

Durante un debate abierto del Consejo de Seguridad sobre seguridad marítima, organizado por Baréin, el diplomático portugués instó a las partes a reabrir el estrecho y “dejar pasar a los buques sin discriminación”.

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“Abran el estrecho. Permitan que se reanude el comercio. Dejen respirar a la economía mundial. Este momento exige moderación y diálogo”, señaló.

De acuerdo a lo quie informó el impacto económico ya se traduce en una fuerte volatilidad en los mercados energéticos y de materias primas, así como en un aumento de los costes de transporte y de los seguros marítimos.

Añadió que la situación ha provocado “la mayor disrupción de las cadenas de suministro desde la pandemia de la covid-19 y la guerra en Ucrania”.

Asimismo subrayó que “una prolongación del bloqueo podría empujar a millones de personas, especialmente en África y el sur de Asia, al hambre y la pobreza”.

El secretario general resaltó que al momento los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares son los más expuestos, por su dependencia de las importaciones marítimas y su limitada capacidad para absorber un ‘shock’ externo.Más de 20 mil marineros y 2 mil buques varados.

“Más de 20 mil marineros permanecen varados en alta mar y más de 2 mil buques comerciales están atrapados entre riesgos y restricciones de navegación. Estas personas no son parte de ningún conflicto. Son trabajadores civiles que mantienen abastecido al mundo”, recordo.

Irán mantiene un estricto control sobre el paso marítimo desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, evitando el paso de buques y petroleros, lo que ha causado que el precio del petróleo se dispare por encima de los 100 dólares.

Por su parte, Washington ha impuesto un bloqueo naval a los puertos iraníes desde el 13 de abril.