Acusa EU a ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa

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    Acusa EU a ciudadanos chinos de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
    De acuerdo con el Departamento de Justicia, cada uno podría alcanzar pena de hasta 20 años en prisión. AP

De 2016 a 2025, acusa justicia estadounidense, usaron transferencias espejo, cuentas en el extranjero, aplicaciones de comunicación encriptadas y otros métodos para blanquear dinero

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que se hizo pública la acusación formal contra dos ciudadanos chinos por lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Indica que la imputación fue presenta presentada en el Distrito Este de Virginia contra Ruhuan Zhen y Hongce Wu.

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Añade que “desde al menos noviembre de 2016 hasta abril de 2025, Zhen, Wu y sus cómplices habrían utilizado diversos métodos secretos y clandestinos, como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación de números de serie y blanqueo de dinero mediante transacciones comerciales, para blanquear grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico y fondos que se hacían pasar por tales, en nombre de organizaciones criminales transnacionales”.

El Departamento de Justicia estadounidense menciona que “Zhen y Wu se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión cada uno”, si son declarados culpables.

Según los alegatos, “la conspiración se extendió durante años, con cómplices operando en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros lugares, e involucró dinero procedente del narcotráfico, incluyendo la importación y venta de estupefacientes ilícitos como la cocaína y el fentanilo”.

De acuerdo con las autoridades, “Zhen y Wu fueron acusados formalmente el 24 de abril de 2025 por un gran jurado federal constituido en Alexandria, Virginia, y permanecen prófugos”.

La colaboración entre el crimen organizado chino y mexicano ha sido denunciada en repetidas ocasiones por Washington.

El presidente Donald Trump calificó el año pasado el fentanilo, un opiáceo muy potente que ha inundado el mercado estadounidense, de arma de destrucción masiva, una medida tildada de exageración por México.

La agencia antidrogas estadounidense DEA, afirma que los carteles mexicanos están “en el corazón” de esta crisis de drogas sintéticas en el país.

Washington también acusa a China de exportar los insumos químicos necesarios para la fabricación del fentanilo.

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