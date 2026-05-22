México va tras la intromisión extranjera en las elecciones, en respuesta a Trump

Por: Jack Nicas and Emiliano Rodríguez Mega El partido político dominante en México propuso una legislación para anular las elecciones afectadas por injerencias extranjeras el jueves, un claro mensaje a Washington después de meses de quejas de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el gobierno de Donald Trump amenaza la soberanía de México. La propuesta, que se votará la próxima semana, define ampliamente dicha interferencia para incluir cualquier “presión política, económica, diplomática o mediática que tengan por finalidad alterar la voluntad popular”.

Esa redacción tan amplia también podría abrir la puerta a que Morena —el partido de Sheinbaum, que controla de facto los tres poderes del gobierno mexicano— se afiance en el poder o margine a los candidatos de la oposición. El próximo año, los mexicanos votarán en elecciones intermedias importantes que podrían alterar el control de Morena sobre el gobierno. Las nuevas normas facultarían al tribunal electoral de México, que en gran medida está alineado con Morena, para anular una votación si determina que un gobierno, organización o ciudadano extranjero se inmiscuyó injustamente en la elección. La legislación refleja las dificultades de Sheinbaum para tratar con Trump. Ha vacilado entre cooperar con el gobierno estadounidense y tratar de salvaguardar la soberanía mexicana, incluso de formas que han suscitado dudas en México sobre las prioridades del gobierno.

Recientemente, Sheinbaum ha actuado para proteger al gobernador del estado de Sinaloa, miembro de su partido, después de que fiscales estadounidenses lo acusaran de colusión con cárteles de la droga. Ha denegado una petición estadounidense para su detención, alegando que necesita más pruebas de que ha infringido la ley. Y ha enmarcado su decisión en una defensa más amplia de México y de su movimiento político de izquierda frente a lo que califica como esfuerzos de “la derecha internacional” para socavar su gobierno.

Como resultado, la relación entre México y Estados Unidos ha atravesado uno de sus momentos más difíciles en años. “Lo veo como un eco del activismo soberanista de la presidenta hacia la preocupación que hay en México por una intervención de Trump”, dijo sobre el proyecto de ley Rafael Fernández de Castro, exasesor de política exterior del gobierno mexicano. El jueves, horas después de que se presentara el proyecto de ley, una comisión del Congreso lo aprobó para su votación en pleno del Congreso mexicano la próxima semana. Se espera que la legislación sea aprobada, ya que Morena controla ambas cámaras. La definición de injerencia extranjera del proyecto de ley es especialmente amplia, e incluye cualquier “intervención de gobiernos, organismos o agentes extranjeros para favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos o autoridades electorales”. Esto abarca la financiación ilícita extranjera, las campañas de desinformación y las violaciones territoriales, entre otras cosas. Las violaciones territoriales se han convertido en un punto de tensión creciente entre Estados Unidos y México. Durante más de un año, Trump ha amenazado con ataques militares contra los cárteles de la droga mexicanos, lo que Sheinbaum ha dicho que sería una violación de la soberanía de México. Y el mes pasado se reveló que personal de la Agencia Central de Inteligencia operaba sobre el terreno en México, después de la muerte de dos agentes en un accidente. Sheinbaum dijo que su gobierno desconocía su presencia en México. Poco después, Estados Unidos imputó al gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, varios de ellos aliados políticos y miembros de Morena, acusándolos de proteger a un cártel de la droga. Desde entonces, Sheinbaum ha endurecido su retórica contra el gobierno de Trump y los medios de comunicación extranjeros, y ha afirmado que están confabulados para acabar con el movimiento izquierdista de Morena. “Hay mucha gente que está apostando a la derrota y al fracaso del gobierno de México”, dijo.

Cerca del final de su mandato, el predecesor y mentor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, también desconfiaba de la injerencia extranjera. En 2024, después de que The New York Times revelara que funcionarios estadounidenses llevaban años investigando acusaciones de que algunos de sus aliados se habían reunido con miembros de cárteles y habían recibido millones de dólares de ellos, López Obrador sugirió que la investigación era un ejemplo de injerencia extranjera contra Morena. “¿Qué autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro?”, dijo entonces en una conferencia de prensa. El reciente proyecto de ley no menciona explícitamente ese episodio ni cita a Estados Unidos. El jueves, los periodistas preguntaron al promotor del proyecto de ley, Ricardo Monreal, el principal diputado de Morena en la Cámara de Diputados, si la propuesta era una respuesta a las amenazas de Trump contra México. “Tiene que ver con todo”, dijo. Monreal descartó las preocupaciones de que el proyecto de ley pudiera ayudar a Morena a reforzar su control sobre México, diciendo: “Rechazo plenamente cualquier riesgo”. En cambio, dijo, las normas protegerían la soberanía mexicana “de cualquier país del mundo que se vea tentado a intervenir en México por cualquier vía de recursos económicos, diplomática, militar”. Trump ha demostrado su deseo de influir en las elecciones de otros países. Este año, en Hungría, el vicepresidente JD Vance hizo campaña a favor de Viktor Orbán, entonces primer ministro del país. Durante un mitin de campaña, Vance incluso llamó a Trump, quien por altavoz elogió a su aliado de derecha ante la multitud húngara. Y 36 horas antes de que los hondureños eligieran presidente en noviembre, Trump amenazó con recortar el apoyo estadounidense al país si su candidato derechista preferido no ganaba. Ese candidato, Nasry Asfura, ganó por menos de 27.000 votos. Estados Unidos proyecta una sombra mucho mayor sobre la política mexicana, dada la frontera que comparten ambas naciones, el comercio de 1 billón de dólares y la cooperación, a menudo delicada, contra los cárteles. Públicamente, Sheinbaum y Trump han seguido hablando en términos positivos el uno del otro. La semana pasada, Sheinbaum afirmó: “tuve una cordial y excelente conversación” con Trump, y el jueves se reunió con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en Ciudad de México. Desde 2014, la legislación mexicana permite anular las elecciones cuando los candidatos superan los límites de gastos de campaña, compran cobertura mediática ilegal o utilizan fondos ilícitos, como el dinero de los cárteles de la droga.