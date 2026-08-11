Acusa EU de narcoterrorismo a cuatro del Cártel Jalisco Nueva Generación

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    Acusa EU de narcoterrorismo a cuatro del Cártel Jalisco Nueva Generación
    Los 4 presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos en República Checa en junio pasado. ESPECIAL

También enfrentan cargos por tráfico de drogas y armas, lo que les podría acarrear cadena perpetua si los encuentran culpables

Las autoridades de Estados Unidos acusaron de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas a cuatro mexicanos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), todos arrestados en República Checa en junio pasado, informó este martes la Fiscalía.

Los acusados fueron identificados como Edgar Alejandro López Velasco, de 44 años; Noé Díaz Jiménez, de 33; José Miguel Alvarado Morales, de 23, y Leobardo Gaxiola López, alias ‘Bado’, de 63, quienes enfrentan condenas de cadena perpetua si son hallados culpables.

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El miércoles pasado, el Gobierno de Estados Unidos anunció recompensas por un total superior a 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura de varios cabecillas del CJNG, una organización criminal mexicana designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

López, Díaz y Alvarado están acusados de conspiración para cometer narcoterrorismo, proporcionar apoyo material al terrorismo, importar drogas y traficar armas. Gaxiola enfrenta cargos por conspiración para importar drogas y traficar armas, detalla un comunicado de la Fiscalía.

Según la acusación, los cuatro están vinculados al CJNG, considerado por Estados Unidos uno de los cárteles de drogas más poderosos y violentos de México.

López era representante de un integrante de alto nivel del CJNG; Díaz traficaba fentanilo y operaba un laboratorio de esta droga en México; Gaxiola intermediaba en operaciones de drogas y armas, y Alvarado representaba a otro integrante de alto nivel del cártel, según la nota de prensa.

Agrega que en febrero de 2026, López y Díaz negociaron la venta desde República Checa a México de ametralladoras y artefactos explosivos para cometer actos de violencia contra cárteles rivales, civiles, policías y militares mexicanos.

Entre las armas negociadas había distintos tipos de ametralladoras europeas, lanzacohetes, morteros y munición. A cambio, los acusados pagaban con fentanilo y metanfetamina que eran introducidos en Estados Unidos para su distribución.

El 12 de junio, las autoridades mexicanas desmantelaron el laboratorio de opioides sintéticos de Díaz en Zapopán, en el estado de Jalisco, detalló la Fiscalía estadounidense.

López y Alvarado fueron extraditados a Florida, donde comparecieron inicialmente ante un juez este lunes y quedaron detenidos.

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