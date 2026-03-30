Acusan en Suecia a un sexagenario de prostituir a su esposa con más de más de 120 hombres

En este nuevo caso, la Fiscalía sueca decidió imputar a un hombre se 60 años de haber vendido durante tres años cientos de veces los servicios sexuales de su esposa a más de 120 hombres.

Este caso, inevitablemente, provocó que realizaran comparaciones con el de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo esposo recibió una condena a 20 años de prisión por haberla ofrecido a medio centenar de personas para que fuera violada mientras ella se encontraba drogada entre 2011 y 2020.

El individuo, que lleva detenido desde el mes de octubre derivado de una denuncia de la mujer y con la que está en proceso de divorcio, está acusado de proxenetismo grave, así como de violaciones e intentos de violaciones, además de abusos y amenazas, detalló la televisión pública SVT.

Así mismo, en la inculpación presentada por la Fiscalía de describe que el presunto culpable colocó anuncios en internet, después se encargaba de ponerse de acuerdo con los “interesados” para agendar las citas, una vez hecho lo anterior, se acordaba qué tipo de actos sexuales debía hacer la mujer, y se fijaba el precio así como el pago y filmaba los encuentros, que en ocasiones eran también de forma digital.

El inculpado, quien es residente en la localidad de Ångermanlan una ciudad ubicada al norte de Suecia, drogaba a su esposa, misma que desarrolló una adicción. Además instaló cámaras por toda la casa para de esta forma poder controlarla.

Según la Fiscalía, el sexagenario’, que se autonombró “el monstruo”, amenazó de muerte a su esposa varias veces, diciéndole que la iba a quemar viva con gasolina y le iba a cortar los dedos.

YA HABÍA SIDO INVESTIGADO ANTERIORMENTE

El acusado, quien rechaza las acusaciones, ya había estado bajo una investigó hace dos años por abusos a su esposa, no obstante el caso fue cerrado.

Por último, el imputado que en el pasado estuvo relacionado con la banda de moteros “Ángeles del Infierno”, ya ha recibido condena anteriormente por maltrato y coerción, entre otros delitos, y cumplió una pena de cárcel de cinco meses, precisan medios suecos.

Se prevé que el juicio comience el próximo 13 de abril.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.