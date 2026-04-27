Acusan formalmente de intento de asesinato contra Trump a Cole Tomas Allen, detenido en cena

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Internacional
/ 27 abril 2026
    Acusan formalmente de intento de asesinato contra Trump a Cole Tomas Allen, detenido en cena
    Cole Tomas Allen compareció ante el tribunal el lunes 27 de abril para enfrentar cargos relacionados con el caótico incidente que provocó disparos y que Trump fuera evacuado a toda prisa. DANA VERKOUTEREN | AP

Allen compareció ante el tribunal el lunes para enfrentar cargos relacionados con el caótico incidente

El hombre que, según las autoridades, intentó irrumpir el sábado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, con armas de fuego y cuchillos fue acusado de intento de asesinato del presidente Donald Trump.

Cole Tomas Allen compareció ante el tribunal el lunes 27 de abril para enfrentar cargos relacionados con el caótico incidente que provocó disparos, que Trump fuera evacuado a toda prisa y en que los invitados se lanzaran al suelo para protegerse debajo de las mesas.

Allen, detenido tras el tiroteo del sábado por la noche, está siendo acusado en un tribunal federal en Washington; a lo que las autoridades señalan que un agente que llevaba un chaleco antibalas recibió un disparo en el chaleco, pero se espera que se recupere.

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El sujeto que viajó en tren desde Torrance, California, está siendo representado por abogados de la oficina del defensor federal, sentándose junto a ellos en el tribunal con un uniforme de presidiario azul.

Además, fue acusado de transportar un arma de fuego y municiones en el comercio interestatal y de disparar un arma de fuego durante un delito violento, cargos de los que no se declaró culpable ni inocente.

La audiencia duró menos de media hora y estuvo presidida por el juez Matthew J. Sharbaugh, que ordenó al acusado comparecer nuevamente ante el tribunal el próximo 30 de abril para analizar si es liberado bajo fianza o permanece detenido durante los procedimientos judiciales; con semblante calmado, el joven asintió a las aseveraciones del tribunal y contestó con rapidez y en voz baja a las preguntas del magistrado.

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Cabe destacar que la fiscalía de Estados Unidos solicita la prisión preventiva, mientras que el cargo por intento de asesinato contra el Presidente puede ser condenado con hasta cadena perpetua.

HASTA AHORA SIN MOTIVOS... PERO CON MANIFIESTO

Los fiscales no han revelado un motivo, pero en un mensaje revisado por la agencia de noticias The Associated Press que según las autoridades Allen envió a familiares minutos antes del ataque, Allen se describe a sí mismo como un “Asesino Federal Amistoso”, hace repetidas referencias al presidente republicano sin nombrarlo y alude a agravios por una serie de acciones del gobierno de Trump.

The New York Post reveló que el presunto autor del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca dejó un manifiesto en el que acusó de “pedófilo, violador y traidor” al presidente de Estados Unidos y expuso que su intención era atacar a funcionarios públicos.

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De acuerdo con el reporte, Allen envió el documento a familiares minutos antes del ataque. En el texto expresó que no permitiría ser, según sus palabras, cómplice de los presuntos crímenes que atribuía al gobierno estadounidense.

Los investigadores están tratando esos escritos, junto con publicaciones en redes sociales y entrevistas con familiares, como posibles pruebas del estado mental del sospechoso y sus motivos.

El ataque ocurrió durante uno de los eventos más emblemáticos del calendario político en Washington, que reúne a periodistas, funcionarios y figuras públicas. Hasta ahora, autoridades estadounidenses no han informado un balance oficial de víctimas ni han detallado cómo se desarrollaron los hechos.

(Con información de AP y VANGUARDIA)

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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