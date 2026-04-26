Acusó tirador a Trump de ‘pedófilo, violador y traidor’

WASHINGTON, EU.- El presunto autor del tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca, identificado como Cole Allen, dejó un manifiesto en el que acusó de “pedófilo, violador y traidor” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y expuso que su intención era atacar a funcionarios públicos, reveló este domingo The New York Post. De acuerdo con el reporte, Allen envió el documento a familiares minutos antes del ataque. En el texto expresó que no permitiría ser, según sus palabras, cómplice de los presuntos crímenes que atribuía al gobierno estadounidense.

El manifiesto también describe supuestos planes para emplear perdigones en lugar de balas, bajo el argumento de reducir la letalidad del atentado. No obstante, advirtió que contemplaba neutralizar a agentes del Servicio Secreto si intentaban impedir el ataque. Según el escrito, su blanco principal eran funcionarios públicos, a quienes dijo priorizar “del más alto al más bajo”, con la excepción explícita del director del FBI, Kash Patel.

Allen, quien firmó con alias como “Amistoso Asesino Federal”, sostuvo además que esperaba no atacar a asistentes ni personal de seguridad, aunque insinuó que estaba dispuesto a atravesar a los presentes para llegar a sus objetivos si lo consideraba necesario. El ataque ocurrió durante uno de los eventos más emblemáticos del calendario político en Washington, que reúne a periodistas, funcionarios y figuras públicas. Hasta ahora, autoridades estadounidenses no han informado un balance oficial de víctimas ni han detallado cómo se desarrollaron los hechos.

La divulgación del manifiesto ha intensificado las interrogantes sobre los motivos del ataque y las fallas de seguridad en un evento de alta relevancia nacional.

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